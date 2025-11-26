Костадин Ангелов: Кремъл активира и последния си коз - Асен Василев
Инфарктният екшън по време на Бюджетната комисия в парламента роди най-различни интерпретации на случващото се. Един от изразилите радикално мнение е Костадин Ангелов от ГЕРБ.
Ето какво написа той в социалната мрежа по адрес на Асен Василев:
"Кремъл активира и последния си коз - Асен Василев.
Същият гласува против Ф-16.
Гласува против "Уестингхаус” за АЕЦ-Козлодуй.
Сега Москва му натисна копчето и срещу еврото.
Чакаме го да се събере в една коалиция с партията на Радев - господин "Крим е руски”.
