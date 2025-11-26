Опасно! Никога не купувайте тези 9 китайски храни, внасяни у нас!

Голяма част от храната се внася от Китай. Но защо трябва да купуваме китайски продукти, когато ние имаме толкова много българска? Е, всичко е свързано с цената. Китайската храна е по-евтина.

Обърнете внимание на списъка на 9 храни от Китай, които трябва да се избягват, тъй като може да са опасни за здравето!

1. Риба тилапия и треска от Китай

Около 80% от рибите тилапия и треска идва от Китай. Тези риби се хранят от отпадъци от дъното и поглъщат почти всичко. Със замърсяването на водите в Китай, рибата не е съвсем безопасна. В допълнение, никой не знае какви са тези риби.

2. Китайски чесън

Повече от 30% от чесъна у нас идва от Китай. Точно както в случая с другите продукти, китайският чесън съдържа много вредни пестициди, като метил бромид, които са опасни за човешкото здраве и трябва да се избягва на всяка цена.

3. Ябълков сок от Китай

Повече от 50% от ябълковия сок, който се продава по пазарите, идва от Китай. Китай е най-известен с използването на токсини и вредни пестициди в земеделието, дори и такива, които са забранени от много правителства. Ето защо, най-добрият вариант е, да си приготвите един домашен ябълков сок от органични ябълки.

4. Консервирани гъби

Около 35% от обработените гъби идват от Китай и точно както ябълките, обстоятелствата, при които се отглеждат тези гъби са неизвестни и затова е толкова трудно да се определи колко здравословни са те. Така че, за да сте в безопасност, купувайте гъби от местни производители.

5. Пилета от Китай

Когато става дума за пилешко месо, ситуацията е същата като с рибата. В Китай има много хранителни заболявания и птичи грип, така че това прави пилетата от Китай малко рисковани за консумация.

6. Китайски ориз и спагети

Многобройни доклади твърдят, че китайският ориз и спагети, че всъщност не са ориз или спагети, а пластмаса! До това заключение се е стигнало, след като сваряваннето на ориза било много трудно. За да сте в безопасност, купувайте български ориз и спагети.

7. Смлян черен пипер

Вярвате или не, китайски продавач беше хванат да продават пясък като черен пипер. Много хора бяха шокирани, въпреки че това е казус от местно значение, но в този случай е да си смилате сами черния пипер.

8. Индустриална китайска сол

Индустриалнната китайска сол все по-често е среща в магазините. Консумацията на тази сол може да предизвика хипертония, инсулт, инфаркт и високо кръвно налягане.

9. Зелен грах от Китай

Може би най-опасен е фалшивият зелен грах. Китайският зелен грах често представлява соеви зърна, боядисанни със зелена боя боя. Химикалът, че се използва като белина е известен, че е канцерогенен и пречи на органнизма да абсорбира калция. Тези доклади бяха направени, след като зеленият грах не става мек при варене, а водата става зелена.