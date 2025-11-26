Мицкоски със скандален първи коментар за пребития български журналист
Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски категорично отрече да е имало "каквото и да било нападение" срещу журналиста и доайен на българската общност в страната Владимир Перев, въпреки публичния разказ на самия Перев и реакциите на българските институции.
"Някой може да се намокри от дъжда…"
В отговор на журналистически въпрос, преди началото на форума "Сътрудничество между правителството и гражданското общество", Мицкоски заяви:
"Някой може да се намокри от дъжда навън и това да бъде обявено като хибридна атака… Ако някой реши да се самонарани и го представи като атака, това е друг въпрос. Категорично отричам да е имало нападение."
Премиерът намекна, че случаят може да е "инженеринг", насочен срещу евроинтеграционния процес.
Какво твърди Владимир Перев?
Според разказа на Перев в Tribuna.mk, в петък той е бил:
- нападнат словесно от непознат около 40-годишен мъж;
- наричан "фашист" и "мръсен българин";
- ударен, при което очилата му били счупени;
- получил и заплахи за убийство.
Инцидентът се е случил в магазин в центъра на Скопие.
Министерството на вътрешните работи на Северна Македония съобщи, че работи по случая.
Реакцията на България
Българското МВнР осъди "поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Северна Македония" и настоя за "своевременно и ефективно разследване и правосъдие".
Президентът Румен Радев заяви, че:
"Крайно време е Република Северна Македония да започне ефективно разследване на посегателствата срещу българите. Това е единственият път към европейска интеграция."
Още по темата:
- » Скандал в РСМ! Цеца пя с българското знаме на сцената, спряха концерта й ВИДЕО
- » Мицкоски: Няма да впишем безусловно българите в Конституцията на РСМ
- » Скандал в Скопие заради "куфарчета с пари от България"