Мицкоски със скандален първи коментар за пребития български журналист

Мицкоски със скандален първи коментар за пребития български журналист

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски категорично отрече да е имало "каквото и да било нападение" срещу журналиста и доайен на българската общност в страната Владимир Перев, въпреки публичния разказ на самия Перев и реакциите на българските институции.

"Някой може да се намокри от дъжда…"

В отговор на журналистически въпрос, преди началото на форума "Сътрудничество между правителството и гражданското общество", Мицкоски заяви:

"Някой може да се намокри от дъжда навън и това да бъде обявено като хибридна атака… Ако някой реши да се самонарани и го представи като атака, това е друг въпрос. Категорично отричам да е имало нападение."

Премиерът намекна, че случаят може да е "инженеринг", насочен срещу евроинтеграционния процес.

Какво твърди Владимир Перев?

Според разказа на Перев в Tribuna.mk, в петък той е бил:

  • нападнат словесно от непознат около 40-годишен мъж;
  • наричан "фашист" и "мръсен българин";
  • ударен, при което очилата му били счупени;
  • получил и заплахи за убийство.

Инцидентът се е случил в магазин в центъра на Скопие.

Министерството на вътрешните работи на Северна Македония съобщи, че работи по случая.

Реакцията на България

Българското МВнР осъди "поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Северна Македония" и настоя за "своевременно и ефективно разследване и правосъдие".

Президентът Румен Радев заяви, че:

"Крайно време е Република Северна Македония да започне ефективно разследване на посегателствата срещу българите. Това е единственият път към европейска интеграция."

#Християн Мицкоски #РСМ

