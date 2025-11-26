Волгин в ЕП: Абсурдният план на ЕС за мир в Украйна има за цел войната да продължи

„Войната в Украйна ще приключи тогава, когато в официален документ, подписан от всички заинтересовани страни, бъде записано, че тази държава няма да се присъединява към НАТО. Неутралитетът на Украйна е най-стабилната гаранция за мир в Европа. Само че тази точка - за украинския отказ от членство в НАТО - отсъства от т.нар. „европейски план за мир.“

Това заяви българският евродепутат от „Възраждане“ Петър Волгин в Европейския парламент в дебати, свързани с предложения от Европейския съюз план за мир в Украйна. В този план, който е алтернативен на този, предлаган от Доналд Тръмп, се казва, че няма да се налагат ограничения на украинските отбранителни сили, че Украйна е свободна да решава относно присъствието, оръжията и операциите на приятелски сили на украинска територия. И че Украйна става член на НАТО!

Волгин постави и въпроса ЗАЩО се предлага подобно, съвсем неприемливо за руската страна споразумение, след като Русия започна войната именно срещу усвояването на Украйна от западния фактор, и риторично отговори пред аудиторията:

„Защото хората, които са писали този план, всъщност искат войната в Украйна да продължи, колкото се може по-дълго. По този начин те ще продължат да размахват призрака на руската заплаха, а което е още по-важно, ще продължат да превръщат Европейския съюз във военна организация, където всички пари се дават за превъоръжаване.“

Урсула фон дер Лайен сподели, че натискът върху Русия не бива да отслабва и че трябва да стане ясно: „Европа ще бъде до Украйна! Защото за Русия войната в Украйна е само първата стъпка.“ Според Урсула фон дер Лайен, Русия не е променила мисленето си от Ялта и гледа на света като на сфери на влияние. Манфред Вебер, председател на ЕНП, нарече Путин военнопрестъпник и заяви, че не може военнопрестъпникът да бъде възнаграждаван. Испанката Ираче Перес, водач на социалистите, обясни, че планът на Тръмп не е план за мир, а за капитулация на Украйна, и цели да напълни джобовете на Тръмп. Представителите на „Европа на суверенните нации“ напомниха фактите за корупцията в Украйна, за златните тоалетни, за прахосването на европейски средства и обвиниха Урсула в неадекватно поведение. От „Патриоти за Европа“ обърнаха внимание, че ръководителите на държавите в Европа като „подплашени кокошки“ са доприпкали при Тръмп за разговори и че сегашната власт в ЕС е напълно безпомощна и се движи в посока на унищожаване на Европа. Според патриотите никой от ЕС няма да прати детето си да се бие за Украйна.

Българският евродепутат Петър Волгин критикува тезите на ръководителите на ЕС и посочи, че те не са хора със стратегическа визия за бъдещето на Европа. „Това са наети от военно-промишления комплекс търговски пътници, чиято основна цел е да продават смърт. А докато парите на европейските граждани потъват в джобовете на украински и брюкселски корупционери, т.нар. лидери на ЕС изготвят абсурдни планове за мир. Абсурдни, защото главната им цел не е мирът, а продължаването на войната.“









