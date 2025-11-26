Всяка втора кола в Европа се движи с части от България

Всяка втора кола в Европа работи с компоненти, произведени в България, а автомобилната индустрия в страната вече генерира близо 11 милиарда евро оборот. Това стана ясно по време на бизнес форума "България-Китай: Сътрудничество в автомобилния сектор", който се проведе в София.

Секторът се е превърнал в най-бързо развиващия се в българската икономика през последното десетилетие, като делът му в брутния вътрешен продукт (БВП) е скочил от под 1% през 2012 година до между 10 и 15% днес.

Следващата 2026 година се очертава като ключова за навлизането на китайски автомобилни гиганти у нас.

"Следващата 2026 г. може да се превърне в годината, в която у нас ще бъдат подписани не един, а няколко договора за автомобили с китайски компании," заяви Любомир Станиславов, изпълнителен директор на Аутомотив Клъстер България.

Китайският производител Chery вече обяви плановете си за стъпване на българския пазар през 2026 година с продажби на plug-in хибридни SUV модели. Компанията е подписала стратегически договор със софтуерния център на Visteon в България за разработка на бъдещите им системи.

Русенската следа и германското качество

Българските инженери и производствени мощности получават все по-висока оценка от западните партньори, като конкретен пример за това бе даден от Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата.



Той разказа за германски производител, който разширява дейността си в Русе, след като местните екипи са постигнали впечатляващи резултати. Докато машини, планирани в Германия и произведени в Чехия, са давали 7% брак, българските инженери в крайдунавския град са свалили този показател до едва 0.7%.

Сред водещите компании в региона е "Witte Automotive – Русе", която успешно се конкурира с китайските аналози както по качество, така и по цена.

От евтина работна ръка към високи технологии

Зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов подчерта промяната в профила на страната ни.

"През последните години у нас се промени това, че България вече не е държава с евтина работна ръка и нашите партньори трябва да го имат предвид," каза Барбалов по време на форума.



Към момента в сектора оперират над 380 компании, в които работят 75 000 души. В България функционират и 38 R&D центъра (центрове за изследвания и развитие), като 80% от сензорите в европейските автомобили са произведени именно тук.

Китайският интерес

Посланикът на Китайската народна република в България Дай Цинли отбеляза рекордния ръст на китайската автомобилна индустрия, която е произвела 31 милиона автомобила през миналата година.

"България е втората страна в света, признала Китайската народна република. Търговията между двете държави расте от 2.9 до 4.1 милиарда долара през 2024 г.," заяви посланик Цинли.

Китайските компании търсят у нас европейски инженеринг капацитет, партньори за навлизане в ЕС и производствен капацитет за части.