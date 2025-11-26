Боби Михайлов преди инсулта: Интригите ме сринаха

"Атаките срещу мен, докато бях шеф на БФС, ме съсипаха. Затова и се оттеглих – имам семейство, имам здраве. Не съжалявам за това, което съм направил като вратар, капитан на отбора и като президент. Но вече не съм същият човек.“ Това признал Борислав Михайлов на някои от най-близките си приятели по време на бляскавото тържество на 15 ноември, с което съпругата му Мария Петрова отпразнува рождения си ден.

Партито бе едно от най-бляскавите, вдигани у нас – с танцьорки, огромна торта, дъжд от конфети и подаръци. Трикратната световна шампионка, която преди това Румен Радев награди с почетен знак, блестеше със златиста рокля, приемайки поздравления от множеството гости. Боби Михайлов е неизменно до нея през цялото време, двамата заедно разрязват празничната торта под бурните аплодисменти на присъстващите.

Видимо бившият вратар на националния отбор е в блестящо настроение, но пред свои приятели споделил, че се чувства самотен, изоставен и предаден. Напоследък той не може да бъде видян на никакви светски прояви, а последното му появяване е през лятото, когато заедно със свои прославени съотборници основаха фондация "Национали 94“, чиято цел е да помага на колеги и деца на загинали служители от МВР.

Миналата неделя Михайлов се почувствал зле и бил приет по спешност в болница "Токуда“. Поставената диагноза е инсулт в средно тежка форма, а лекарите отказват да дават каквато и да е информация. Специалистите правят всичко възможно да стабилизират състоянието му и той остава под лекарско наблюдение, за да не получи втора криза, което е често срещана практика в първите часове след регистрирането на състоянието.

Михайлов, който е известен като най-големия бохем сред националите, обича шумните компании и алкохола, но не бил близвал и капка през последните две години. Някогашният веселяк предпочитал да стои у дома, след като през ноември 2023 година подава за втори път оставка като шеф на БФС, която оглавява в продължение на 18 години. Сагата с напускането му се проточва дълго и след остри протести на фенове срещу Футболната федерация. Михайлов дори е изслушан от парламентарната комисия по спорт, а прокуратурата обяви, че проверява федерацията във връзка с незаконни залагания.

Боби Михайлов до последно отрича обвиненията и дори заявява, че федерацията е превърната в "отдушник“ за всички недоволства на обществото.

Втората му оставка е окончателна, тъй като през 2019 година той заявява за първи път, че се оттегля от поста заради расистки скандал по време на мача България – Англия в София. Михайлов прави това, след като е призован от тогавашния премиер Бойко Борисов. До 2021 г. временно изпълняващ длъжността президент е Михаил Касабов, но след падането на ГЕРБ от власт Михайлов си оттегля оставката и се завръща начело на федерацията. Получава нов мандат по време на извънреден изборен конгрес на БФС през есента на 2021 г., на който събира по-голяма подкрепа от другия водещ кандидат Димитър Бербатов. Следват множество дела, с които се оспорват резултатите от конгреса, както и процедури, довели до тази развръзка.

Безбройните разправии, медийните атаки, обвиненията на феновете се отразяват фатално на здравословното му състояние. Най-тежко Михайлов понасял имиджовите щети, получени през годините, защото смятал, че те са заличили значителните му успехи като футболист и заслугите му за неповторимото досега представяне на националите ни в САЩ през 1994 година.