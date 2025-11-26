Циркът в бюджетната комисия се излъчва на площада пред МС

Скандалът в бюджетната комисия се излъчва на живо в центъра на София.

На сцена с голям екран пред Министерския съвет, където по-късно днес ще се проведе протест против бюджета, се излъчва заседанието на бюджетната комисия в парламента, на което мнозинството опитва да приеме бюджетите за догодина.

Споровете продължават вече час, като Асен Василев и "Прдължаваме промяната" настояват заседанието да започне в часа, в който беше планирано - 14:15.



Свързани статииСкандал в Комисията по бюджета, Василев крещи: Кой разпореди това безобразие ВИДЕОСкандал в Комисията по бюджета, Василев крещи: Кой разпореди това безобразие ВИДЕО26.11.2025 | 12:50 ч.

В залата се оказаха и служители на НСО, което доведе до разпаледно обсъждане дали "въоръжени мъже" имат място в комисията. По думите на Делян Добрев те отговаряли за реда в залата. По-късно мъжете бяха помолени да напуснат стаята.

Нападките станаха и лични, като Добрев заяви, че Венко Сабрутев се държи психично болен. Депутатът от ПП заплаши, че ще се видят в съда.

Заседанието е открито, настоя Делян Добрев и заяви, че Асен Василев разиграва цирк. Лидерът на ПП продължи да повтаря, че заседанието няма да стане по този начин.

Байрам Байрам от ДПС-Ново начало изтръгна няколко микрофона.

"Който е за прекратяване на това заседание, моля да гласува", призова Делян Добрев членовете на комисията.

Със 7 гласа "за" и 13 "против", заседанието на бюджетна комисия продължава, обяви той.

Венко Сабрутев заяви, че са демонстрирали мнозинство, но е време Добрев да демонстрира мъжество и да прекрати сам заседанието.

"Вие сериозно ли искате бюджетът на държавата да бъде приет в почивката", попита Василев, а Цонев обясни, че управляващото мнозинство иска да се проведе дебат и да обясни защо иска този бюджет.

Пеевски преди малко си тръгна от парламента, звъннете му и го питайте дали можем да прекратим заседанието, призова Божидар Божанов председателя на комисията.

"Аз не се съобразявам с Пеевски кога да се проведе заседанието", отвърна Добрев и обвини ПП-ДБ, че за всяко нещо, което се случи в тази държава, обвиняват Пеевски.

Божанов, Сабрутев и Мирчев попитаха защо има хора от НСО в залата, които са въоръжени.

"Вие превърнахте това в диктатура. Това заседание е открито, всеки, който иска може да дойде и да слуша, включително и НСО. НСО е тук, за да слуша заседанието", каза Добрев, а после допълни, че НСО отговаря за реда в сградата.

"Бюджетът се приема с въоръжени лица в залата", подчерта Сабрутев.

"Ако искахме панаирът да е докрай, щяхме да ви изнесем", заяви Йордан Цонев.

Христо Расташки от МЕЧ призова председателя да помоли НСО да напусне залата, с което Добрев се съгласи. Добрев призова НСО да напусне залата и да останат само квесторите.

Стигна се и до закани за разправа по съдебен път.

"Цялото Народно събрание ставаме заложници на един психично болен човек", заяви Добрев, визирайки Асен Василев.

Венко Сабрутев му каза, че ще се видят в съда, след като Добрев се поправи, че „психично болните са двама“, визирайки и него.

Асен Василев отново каза, че ще изчакат до 14:15 часа да започне комисията, а Добрев го призова да използва времето, за да представят мотивите си по бюджетите на ДОО и на НЗОК.

В 13:25 часа Добрев предложи процедура заседанието да продължи, членовете на комисията гласуваха заседанието да продължи, на което Добрев каза, че демократичната партия ПП е като партия "Атака".