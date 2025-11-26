Валентин Михов: Футболът ни е на по-добро ниво от парламента

Футболът в България е на по-високо ниво от това в Народното събрание. Това мнение изрази бившият президент на Българския футболен съюз (БФС) и ЦСКА Валентин Михов в подкаста "На по бира и семки" на изданието "България Днес". Според него, въпреки проблемите в спорта, ситуацията в парламента е значително по-тревожна.

"Футболът ни е на по-добро ниво от това в парламента! Като гледам взаимодействията и начина на говорене в парламента, се успокоявам за българския футбол. Добре е, че не сме стигнали до това, което виждам там", заяви Валентин Михов.

Футболният деятел направи остър коментар относно корупцията и политическия морал в страната. Той подчерта, че "лакомията", която наблюдава в обществения живот, е безпрецедентна.

"Много се краде в България, това е истината. Такава лакомия не съм виждал. Колкото и пари да имаш, там, където отиваш, има една дупка два метра дълбока и метър широка. Не можеш да вземеш всичко", коментира Михов, цитиран от "България Днес".

Според него политиците пропускат възможността да спечелят доверието на хората чрез спорта. Той даде пример с изграждането на национален стадион, което би донесло сериозни позитиви за всяка партия, която го реализира.

ВАР е "излишна система"

По отношение на футболните правила, Валентин Михов изрази скептицизъм към системата за видеоповторения (ВАР). Според него технологиите убиват динамиката на играта и отнемат от отговорността на главния рефер.



"Системата ВАР е излишна във футбола! Съдията е този, който трябва да взима решенията и сам да носи отговорност", категоричен бе Михов. Той допълни, че дългото чакане за решение е пагубно за отборите и може да доведе до физически проблеми за играчите заради накъсването на ритъма. Единствената полза, която той отчита, е при ситуациите за гол и засада.

Проблемът с чужденците

Бившият шеф на БФС засегна и темата за налагането на чуждестранни играчи в българското първенство за сметка на родните таланти. Той даде за пример отбора на "Берое" и изрази притеснение за развитието на юношите в подобна среда.

"Трагедия е целият стартов състав на един български отбор да е само от чужденци. Тогава децата от Стара Загора къде да играят, когато пораснат?", попита риторично Михов.

Той призова за завръщане към практиките от миналото, когато уважението между феновете и играчите на вечните съперници ЦСКА и "Левски" е било водещо, а стадионите са се пълнели с публика.