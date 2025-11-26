Иван Пешев: Хазартът у нас върти оборот от 44 милиарда лева

Хазартният бизнес в България генерира колосалния оборот от 44 милиарда лева, докато държавният спортен тотализатор реализира едва 70 милиона лева принос. Това обяви министърът на младежта и спорта Иван Пешев по време на извънреден брифинг в Народното събрание днес. Заради огромната диспропорция управляващите предлагат Българският спортен тотализатор (БСТ) да бъде отдаден на концесия за срок от 15 години на голям международен оператор.

"44 млрд. лева е оборотът на хазартния бизнес в България, 2 млрд. са печалбите. Тотото генерира едва 70 млн. лева", заяви министър Иван Пешев пред журналисти в парламента.

По думите му, целта на промяната е да се осигурят повече средства за спорт, спортна инфраструктура и младежка политика чрез привличането на утвърден международен партньор.

Условия на концесията

Министерството на младежта и спорта, заедно с партньорите от Съвета за съвместно управление, поставят строги изисквания към бъдещия концесионер. Ключово условие е запазването на всички работни места в структурата на тотализатора.

"Търсим големи международни компании, всички служители на тотализатора трябва да бъдат спокойни, защото ще запазят своите работни места и заплатите им ще бъдат увеличени поне двойно", категоричен бе спортният министър.

Според представения план, цялата концесионна такса ще постъпва директно в бюджета на спортното министерство. Очакванията са това да позволи двойно увеличение на бюджетите на всички спортни федерации у нас.

В брифинга участие взеха и представители на политическите сили, подкрепящи предложението – Драгомир Стойнев от БСП и Делян Добрев от ГЕРБ. Стана ясно, че държавата ще търси минимално концесионно възнаграждение от 240 милиона лева.

"Просто се отваря врата за голям международен оператор", поясни Драгомир Стойнев, като подчерта, че процедурата ще бъде прозрачна и подготвена от международен екип. Йордан Цонев от "ДПС – Ново начало" допълни, че офшорни компании няма да бъдат допускани до процедурата.

От своя страна опозицията в лицето на "Да, България" и Ивайло Мирчев се обяви против идеята, изразявайки съмнения относно прозрачността на бъдещата сделка.