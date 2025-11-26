Оранжев код за порои и гръмотевици в Южна България

Средиземноморски циклон обхвана Балканите и променя рязко времето у нас през следващите 24 часа. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде предупреждения за опасни явления за утрешния ден – 27 ноември. Очакват се значителни валежи от дъжд, придружени на места от гръмотевични бури, нетипични за сезона.

Опасни валежи и температурни контрасти

Синоптиците предупреждават за усложнена обстановка през нощта в Западна България, а през деня утре – и в Централна Южна България. Картата за опасни явления показва оранжев код за интензивни валежи в южните планински райони и жълт код за по-голямата част от страната.

"Значителни валежи от дъжд ще има през нощта в Западна, а през деня и в Централна Южна България, на места ще има и гръмотевична дейност," съобщиха от НИМХ.

Страната ще бъде разделена на две температурни зони. В Дунавската равнина и Западна България ще нахлува студен въздух с умерен вятър от запад-северозапад. Там температурите ще останат ниски – между 3° и 7°.

В същото време в Източна България ще продължи да духа силен южен вятър, който ще поддържа необичайно високи за края на ноември температури – между 12° и 17°. По Черноморието термометрите ще достигнат до 20°, като времето ще остане сухо, но ветровито.



Сняг в планините

Обстановката в планините ще бъде тежка. Очаква се силен вятър и значителни валежи, като най-сериозни количества дъжд ще паднат в масивите на Пирин, Беласица, Огражден и Родопите. Над 1800 метра дъждът ще преминава в сняг. В Западна Стара планина границата на снеговалежа ще се понижава с падането на температурите до вечерта.

Прогноза за следващите дни

Валежната обстановка ще се задържи и през следващите дни. В петък най-значителни количества дъжд се очакват в Южна България, а в събота валежите ще се преместят към централните и източните райони. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще донесе по-сериозно застудяване навсякъде. В неделя процесите ще затихнат, но новата седмица ще започне с отрицателни сутрешни температури.