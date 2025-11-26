Сарафов проверява прокурорите по делото за смъртта на Сияна
И.ф. главният прокурор Борислав Сарафов разпореди на прокурор от отдел „Инспекторат“ при Върховна касационна прокуратура да извърши проверка на работата на Окръжна прокуратура-Плевен в първоначалния етап на разследването на досъдебното производство за тежкото пътнотранспортно произшествие, при което загина 12-годишната Сияна и пострада тежко 57-годишният й дядо. Това съобщават от държавното обвинение.
Проверката е назначена с цел обезпечаване на точното и еднакво прилагане на законите и с оглед твърдения в публичното пространство, че товарният автомобил, причинил катастрофата, не е бил задържан като веществено доказателство, а е влизал и излизал от паркинга, на който е бил закаран след произшествието, бил е освободен и товарът е върнат на превозвача.
Проверката трябва да обхване периода от образуването на делото до възлагането му под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура-София. Тя включва действията по образуване на преписката, разпределението й на принципа на случаен подбор и в съответствие с утвърдените правила за работа в ПРБ, срочност и мотивираност на актовете, ритмичност на разследването, своевременност и ефективност на действията на наблюдаващия прокурор по делото. Ревизията ще се извърши на място и следва да приключи с доклад за констатациите.
Пътнотранспортното произшествие, при което загина Сияна, стана на 31.03.2025 г. на пътя между селата Радомирци и Телиш, в района на местността Хумата, община Червен бряг. Делото за катастрофата бе внесено с обвинителен акт на Окръжна прокуратура-София в съда през май 2025 г. Даден му е ход и са проведени заседания. Подсъдим по делото е Г.А., на 65 г.
Проверката е назначена от една страна, за да се извърши обективна оценка на работата на наблюдаващия прокурор и на административния ръководител на ОП-Плевен, а от друга - да се установят пропуски и нарушения в практиката, както и необходимостта от предприемане на своевременни мерки.
