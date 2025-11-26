РАИ 3: България е пералня за пари на италианската мафия

България се е превърнала в "обетована земя" за италиански предприемачи, които търсят убежище от данъчните власти на Апенините чрез фиктивни дружества и празни офиси. Това разкрива мащабно разследване на италианската обществена телевизия РАИ 3 в предаването си Far West ("Дивият запад"), излъчено на 14 ноември.

"Фирми могат да фактурират всяка година милиони евро, а пък офисите им да са празни. Къде ли? Не в Кипър, не в Панама, а в страна, от която не бихте очаквали, че е данъчен рай – България", заяви водещият на предаването Салво Сотиле.

"Италианската Силициева долина" в Благоевград

Екипът на РАИ, воден от репортера Андреа Шерезини, фокусира вниманието си върху Благоевград, иронично наричан във филма "италианската Силициева долина". Вместо технологичен хъб обаче, журналистите откриват стотици пощенски кутии.

Според данните, изнесени в разследването, броят на италианските фирми у нас е нараснал с 33% за последните четири години – от 9000 през 2020 година до над 12 000 през 2024 година. Основната притегателна сила е плоският данък от 10% в България спрямо ставките, достигащи до 64% в Италия.

Камерата на Far West показва жилищен блок в Благоевград, където са регистрирани 120 фирми. Повечето от тях са само "на хартия" – феномен, известен в италианското законодателство като "esterovestizione" (фиктивно чуждестранно седалище).

"Тук на никого не му пука за тези фирми в Италия", споделя пред камерата жена със закрито лице, която потвърждава, че схемата позволява укриването на огромни парични потоци.



Схемата: От София до криптовалутите във Варна

Журналистите на РАИ влизат в ролята на "клиенти", търсещи начин да избегнат данъци. В центъра на София те се срещат с консултант, който им предлага пълно обслужване: регистрация на фирма за дни и използване на подставени лица ("сламени хора"), които да се водят собственици по документи.

Разследването отвежда екипа и във Варна, където се разкрива модерният аспект на измамата – изпирането на парите чрез криптовалути.

"Може да си ги изтеглите в Италия – никой не знае, никой не вижда", обяснява подставено лице във Варна, което признава, че получава по 1000 евро месечно, за да се води фиктивен собственик. Печалбите се превеждат обратно към Италия под формата на биткойни, което прави проследяването им почти невъзможно.



Сянката на операция "Моби Дик"

Разследването на РАИ прави директна връзка с мащабната операция "Моби Дик" на Европейската прокуратура (EPPO), която разкри трансгранична схема за измами с ДДС за над 520 милиона евро. В схемата, разбита първоначално в края на 2024 година, са замесени престъпни групи, включително Камората и Коза Ностра.

Според Европейската прокуратура България е играла ролята на важен транзитен център в тази "въртележка", при която се издават фалшиви фактури за несъществуващи сделки с електроника.

"Българските власти се активират само ако Италия или европейските институции поискат това. Тези фирми плащат данъци тук и носят приходи. Няма мотив да се пречи", коментира пред РАИ анонимен източник, запознат с процесите.