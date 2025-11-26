Жандармерията влезе в имоти на Ивелин Михайлов и "Величие"

Агенти на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), подпомогнати от тежковъоръжени екипи на жандармерията и полицията, започнаха мащабна специализирана операция срещу финансови схеми, свързани с партия "Величие" и нейния лидер Ивелин Михайлов.

Акцията стартира рано тази сутрин с претърсвания и изземвания на множество адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик, както и в село Неофит Рилски, където е ситуиран комплексът "Исторически парк".

По информация на разследващите, операцията се провежда под ръководството на Софийската градска прокуратура (СГП). Досъдебното производство е образувано във връзка с данни за организирана престъпна група, занимаваща се с пране на пари и имотни измами. Проверяват се сигнали, че структурите около Ивелин Михайлов функционират на принципа на финансова пирамида.

Според източници от разследването, вече има задържани лица, чиято самоличност все още се уточнява. Самият Ивелин Михайлов към момента не е сред арестуваните, но имотите му са обект на щателна проверка.

Ивелин Михайлов: Влезли са навсякъде

Лидерът на "Величие" потвърди за обиските в емоционално видео обръщение, разпространено в социалните мрежи. Той определи действията на институциите като политическа репресия и опит за сплашване.



"Спомняте си, когато ви казах, че ще влизат, ще претърсват, арести... и причината е, че някой ще вдигне шум. Днес това е факт. Сутринта са влезли и в дома, и у всички познати хора, които имам, някои от които нищо общо са нямали с цялата работа. Влезли са само, за да могат да ударят навсякъде", заяви Ивелин Михайлов.

Според него държавният апарат се използва за разчистване на сметки с неудобни политически опоненти. "По един и същи начин работи държавата. Всеки един, който е неудобен, тръгват да му измислят нещо и после чакат да имат уговорка", допълни Михайлов.

Хронология на проверките

Действията на прокуратурата и КПК идват след месеци на проверки и публични разкрития относно финансовия модел на "Исторически парк". Още през 2024 година временна парламентарна комисия разгледа документи, сочещи към възможни финансови злоупотреби и връзки със сенчести капитали. В доклада на депутатите фигурираха данни за стотици имоти, придобити от свързани с Михайлов лица, както и съмнения за укриване на данъци в особено големи размери.

Към момента процесуално-следствените действия продължават, като се очаква прокуратурата да излезе с официална информация за повдигнатите обвинения по-късно през деня.