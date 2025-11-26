Фон дер Лайен: Европа трябва да продължи натиска върху Русия

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова Европа да упражни силен натиск върху Русия, подчертавайки, че подходът на Москва не се е променил въпреки заявената готовност за мирни преговори. Говорейки пред Европейския парламент в Страсбург, тя предупреди, че Русия продължава да търси преначертаване на границите и възстановяване на своите бивши сфери на влияние. Фон дер Лайен отбеляза, че Русия винаги е смятала, че може да надживее Украйна и нейните съюзници, като посочи повторяем модел: всеки път, когато се появява сериозен напредък в преговорите, руските атаки се засилват, като са насочени срещу цивилни.

Коментарите на фон дер Лайен идват на фона на мирните преговори, водени от САЩ в Женева, които преразгледаха предишно изтеклия 28-точков план, възприет като силно благоприятстващ Москва. Европейските лидери, които не бяха консултирани за първоначалния вариант, изразиха опасения, че той може да подкопае санкциите и да позволи на Москва достъп до замразени активи. В отговор бяха проведени неофициални срещи на ЕС и виртуална среща на „Коалицията на желаещите“, с цел да се засили европейският глас и интересите на Украйна да бъдат поставени в центъра на вниманието. Фон дер Лайен подчерта принципа: „Нищо за Украйна без Украйна. Нищо за Европа без Европа. Нищо за НАТО без НАТО“ и се обяви против ограничаването на украинските въоръжени сили, като призова за силни гаранции за сигурност.

ЕС разглежда и възможността за многонационална сила за засилване на възпиращия ефект след войната, което Москва отхвърля. Фон дер Лайен акцентира, че границите не могат да се променят със сила, предупреждавайки, че всяка отстъпка може да насърчи допълнителна агресия. Тя посочи, че Украйна ще се нуждае от финансова и военна помощ за 2026–2027 г., оценена на 135 милиарда евро, и предложи три варианта за финансиране: двустранни вноски, заем на ниво ЕС или заем за репарации, базиран на замразените активи на руската централна банка, на стойност около 210 милиарда евро. Докато повечето столици на ЕС подкрепят варианта с репарационния заем, за да не се натоварват националните бюджети, Белгия изрази опасения от потенциална реакция на Москва. Комисията е готова да представи правна рамка за решаване на изискванията на Белгия.

Фон дер Лайен завърши, като потвърди необходимостта от поддържане на натиск върху Русия, посочвайки 19-те пакета санкции на ЕС и последните санкции на САЩ срещу „Роснефт“ и „Лукойл“. Тя призна сложността и нестабилността на ситуацията, но подчерта, че Европа трябва да използва възможностите за постигане на справедлив и траен мир.