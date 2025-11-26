Управляващите поставиха три условия за концесия на тотото ОБЗОР

Предложението Българският спортен тотализатор да бъде даден на концесия влезе в дневния ред на Народното събрание и предизвика остри политически реакции. Управляващите заявиха категорично, че са поставени три задължителни условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да се случи концесията.

Спортният министър, както и вносителите на предложението от ГЕРБ, БСП и "ДПС-Ново начало", увериха, че тотото ще бъде отдадено на концесия за 15 години само на голям международен лотариен оператор.

Спортният министър за концесията на тотото: Целта е привличане на международни лотарийни компании

Депутатът от „БСП-Обединена левица“ Драгомир Стойнев разясни в детайли критериите:

„Първото е - голям оператор с нужния опит и с нужния оборот. Второто условие - концесионното възнаграждение да бъде минимум два пъти по-голямо от сегашното. И третото е - всички работни места да бъдат запазени“.

В момента тотото генерира 70 милиона лева, като с плащанията към НАП сумата достига около 120 милиона. Според заложените условия, ако приходите са под 240 милиона лева, концесия няма да има.

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев обяви, че през последните 10 месеца ведомството е направило анализ на дейността на тотализатора, който показва сериозно изоставане спрямо частния сектор.

„44 милиарда лева е оборотът на хазартния бизнес в България. 2 милиарда са печалбите. Като тотото генерира едва 70 милиона. Затова с колегите от Съвета за съвместно управление предприехме тази стъпка“, заяви Пешев.

Тезата, че държавата не се справя с управлението, беше подкрепена и от Делян Добрев от ГЕРБ-СДС:

„Държавата в последните 40 години е доказала, че не е добър стопанин. Не може частният сектор да прави 2 милиарда печалба, а държавната лотария да прави 70 милиона“.

Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало“ обясни, че идеята се е родила, докато се е обсъждал Законът за бюджета и са се търсили допълнителни приходи. Той коментира и съмненията, че конкретни лица ще се облагодетелстват:

„Има такъв народ, който ще подкрепи вероятно концесията. Просто при подписването казаха, че не са информирани в детайлите“, посочи Цонев.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде лична гаранция за процедурата:

„Аз мога само да гарантирам, че ако не е така, както казвам, ГЕРБ ще се оттегли. И аз съм сигурен, че и другите ще се оттеглят и няма да се направи“.

Опозицията обаче видя други намерения зад предложението и изрази съмнения за лобизъм в полза на частни оператори.

Ивайло Мирчев от ПП-ДБ беше остър в коментара си:

„Тотото е бащиния на Пеевски. Оттам е тръгнало, цялото семейство оттам е тръгнало. Очевидно иска да си го вземе. Тотото в момента си има монопол и е ясна каква е схемата - харизва се държавното тото на един частен оператор, който ще има монопол и ще може да си прави каквото си иска“.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов също предупреди за рисковете:

„Ако бъде дадено на концесия, на практика ще се отвори огромна врата - не врата, ами направо ще се отвори портал за всички останали частни оператори на хазартен бизнес“.