След потопа в „Елените“: 370 от 400 проверени строежа се оказаха върху реки и дерета

„Проверката на МРРБ е засякла 370 ( от общо 400 проверени) строежа нерегламентирано върху реки, речни дерета или водни обекти“, това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройство - Иван Иванов.

Очаква се МОСВ и Басейнова дирекция да обновят очертанията на водните обекти.

Санкции ще има, но министърът не уточни в какъв размер и кога ще бъдат наложени.

Засечена е практика, в която с решения на общините са „покривани” реки, в следствие на което са издавани разрешителни за строеж.



Месец след наводнението отново сме на мястото, където бетонът отстъпи място на водата, а то изглежда по абсолютно същия начин, по който го намерихме и дни след приливната вълна

„Проверките ще продължат“, каза Иванов.

Те бяха назначени след смъртоносния потоп при курорта „Елените“, който взе четири жертви.

След потопа в „Елените“ властите започнаха проверка. Месец по-късно резултатите показват, че курортите Свети Влас, Лозенец, Царево, Шабла и Слънчев бряг са високорискови от наводнения при обилни валежи.