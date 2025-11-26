  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +18
Пловдив: +7 / +11
Варна: +14 / +17
Сандански: +11 / +15
Русе: +9 / +15
Добрич: +12 / +16
Видин: +8 / +10
Плевен: +5 / +10
Велико Търново: +7 / +16
Смолян: +2 / +6
Кюстендил: +8 / +11
Стара Загора: +8 / +13

Митов награди с по 400 лева всички полицаи и служители на МВР за Коледа

  • Сподели в:
  • Viber
Митов награди с по 400 лева всички полицаи и служители на МВР за Коледа
A A+ A++ A

С по 400 лева награди в всички полицаи и служители на МВР вътрешният министър Даниел Митов. Заповедта е подписана от него и е за Коледа.


Тя важи както за полицаите, така и за администрацията в МВР. Без 400 ще останат само отстранените и тези, които са имали наказания през тази година.


Заповедта е традиционна за МВР.

Подобни издадоха през последните 2 години и предшествениците на Митов Атанас Илков и Калин Стоянов.

#Даниел Митов

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите