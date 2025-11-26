Без глоби за нерегистрирани кладенци до 2039 година

Собствениците на кладенци за собствени нужди ще разполагат с още 14 години, за да ги регистрират в Басейновите дирекции. Народното събрание прие окончателно промените в Закона за опазване на околната среда, с които крайният срок се удължава до 28 ноември 2039 година.

Решението засяга собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 година, както и на тези, изградени до 23 декември 2016 година, за които не са издадени разрешения за строеж и не са вписани в регистрите. Досегашният срок изтичаше само след два дни – на 28 ноември 2025 година.

Сблъсък на идеи в пленарната зала

По време на дебатите народните представители отхвърлиха алтернативното предложение на русенския депутат от "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Иван Белчев. Той настояваше за по-кратко удължаване на срока – до 1 октомври 2028 година, съчетано с модернизация на процеса.

"Облекчава се административната тежест, определя се и конкретен срок за въвеждане на електронен формуляр от 1 май 2026 година", мотивира се Иван Белчев от парламентарната трибуна, цитиран от БТА.

Според него дългият срок без съпътстваща информационна кампания и възможност за електронно подаване на документи няма да реши проблема, тъй като много собственици не са успели да се вместят в сегашния срок именно заради административни пречки.

Обвинения в безотговорност

Татяна Султанова от ПП-ДБ определи 14-годишното отлагане като безотговорно отношение към водните ресурси на страната.



"Над 20 години се отлага един законов ред, сега безхаберието ще се отложи за още 14 години, вместо да се обясни, че няма да се слагат водомери и такси", заяви Татяна Султанова.

ГЕРБ: Държавата има нужда от точна информация

Председателят на комисията по околна среда Младен Шишков от ГЕРБ-СДС защити удължаването на срока, като подчерта, че целта е да се даде спокойствие на хората, а не да бъдат санкционирани. Той влезе в остър спор с представителите на "Възраждане", които настояваха регистрацията за заварените кладенци да отпадне напълно.

"Всичко, което правите днес, рано или късно ще ви се върне като бумеранг, защото отговорността за това, което се случва с безводието, е на всички нас", обърна се Младен Шишков към депутатите от "Възраждане".



Той ги обвини, че са подвели избирателите си с неверни твърдения за глоби и такси.

"Вие успяхте да убедите част от хората си да не регистрират кладенците си, повтаряйки тезата, че щяло да има такси, глоби, което не кореспондира със закона. Това е победа на демагогията над отговорността", коментира Шишков и бе категоричен: "Държавата трябва да има точна информация за подпочвените си води".

Какво следва за собствениците?

Законът влиза в сила от 28 ноември 2025 година. Удълженият срок важи за кладенци за задоволяване на собствени потребности в:

Населените места

Селищните образувания

Стопанските дворове

Това включва съоръжения, за които до 27 ноември 2018 година не са били подадени заявления за вписване. Регистрацията остава безплатна за гражданите, като целта е държавата да разполага с карта на водоизточниците за по-добро управление на ресурса.