Мандарините крият неподозирани рискове за здравето

Мандарините са безспорният символ на зимния сезон и предстоящите празници. Те са вкусни, лесни за белене и пълни с витамини. Въпреки това, водещи международни здравни организации алармират, че дори този полезен плод трябва да се консумира с повишено внимание от определени групи хора.

Според данни на Американския департамент по земеделие (USDA), една средна мандарина съдържа едва 47 калории и осигурява значително количество витамин C, но прекалената консумация може да доведе до неочаквани здравословни проблеми.

Въпреки че са по-сладки от лимоните и грейпфрутите, мандарините остават киселинни плодове. Специалистите от Harvard Health Publishing предупреждават, че цитрусовите плодове са едни от основните дразнители за хора, страдащи от гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ).

Високата киселинност отпуска езофагеалния сфинктер и може да провокира сериозни киселини и парене. Хората с диагностициран гастрит или язва трябва да бъдат особено внимателни и да избягват консумацията на мандарини на гладно.

Внимавайте при прием на лекарства

Един от най-малко обсъжданите рискове е взаимодействието на цитрусите с медикаменти. Докато грейпфрутът е известен с това, че блокира разграждането на лекарствата (води до предозиране), WebMD и RxList посочват, че мандарините също могат да повлияят на чернодробните ензими (като CYP3A4), но по различен начин.



Съществуват данни, че мандарините могат да ускорят разграждането на определени медикаменти (напр. мидазолам), което намалява тяхната ефективност. Въпреки че рискът е по-малък в сравнение с грейпфрута, пациентите на сериозна медикаментозна терапия трябва задължително да се консултират с лекуващия си лекар.

Диабет и кръвна захар

Мандарините имат среден гликемичен индекс (около 47), което ги прави сравнително безопасни за диабетици, ако се консумират с мярка. Според Medical News Today, фибрите в плода помагат за забавяне на абсорбцията на захарта.

Въпреки това, прекаляването с количеството може да доведе до нежелани пикове на кръвната захар, тъй като една мандарина съдържа около 9-10 грама захари. Експертите съветват хората с диабет да се ограничават до 1-2 плода дневно и да следят общия си въглехидратен прием.



Алергични реакции

Макар и рядко, цитрусите могат да предизвикат алергии. Това често е свързано със "Синдрома на орална алергия" при хора, които са чувствителни към полени. Симптомите включват сърбеж в устата, подуване на устните или гърлото веднага след консумация.

Клементини или мандарини: Каква е разликата?

Често бъркаме двата плода, но те имат своите специфики. Според сравнителен анализ, базиран на данни от USDA:

Клементините съдържат повече витамин C (около 36 мг на плод) и фолат, и обикновено са без семки.

Мандарините имат малко повече фибри и витамин А, но са с по-дебела кора и семки.

И двата плода са отличен избор за подсилване на имунитета през зимата, стига да се спазват препоръките за умерена консумация.