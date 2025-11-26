  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +18
Пловдив: +7 / +11
Варна: +14 / +17
Сандански: +11 / +15
Русе: +9 / +15
Добрич: +12 / +16
Видин: +8 / +10
Плевен: +5 / +10
Велико Търново: +7 / +16
Смолян: +2 / +6
Кюстендил: +8 / +11
Стара Загора: +8 / +13

Когато гей двойка сключи брак в държава на ЕС, у нас се счита за легитимен, увери адв. Екимджиев

  • Сподели в:
  • Viber
Когато гей двойка сключи брак в държава на ЕС, у нас се счита за легитимен, увери адв. Екимджиев
A A+ A++ A

Висш европейски съд постанови, че държава от ЕС е задължена да признае гей брак, сключен в друга държава членка. Трябва ли България и останали страни, в които еднополовите бракове не са разрешени, да се съобразява с този тип законодателство след решение на съда на Европейския съюз по казуза с двама полски граждани?

"Малко е надценена информационната стойност и значението на това вчерашно решение на съда на Европейския съюз до толкова, до колкото има множество решения, включително и български дела, които почертавам - не изискват всяка държава да регламентира в своето национално право възможността за сключване на еднополови бракове", коментира адв. Михаил Екимджиев.

"Но когато в друга държава-членка, например в Гърция, българи сключат брак и после решат да се върнат и установят в България, държавата трябва да зачете този брак. В регистрите за гражданско състояние той да бъде отразен. Наследяването, свиждане при арест, правото на информирано съгласие, правото на съгласие в медицински случаи, би трябвало да се приравни хомосексуалното партньорство с легитимен брак", коментира още експертът.

"Вписването в регистрите би трябвало да стане автоматично след заявление от заинтересованите лица. В българското право има възможност, дори задължение в 6-месечен срок от сключването на такъв брак в друга страна-членка на ЕС, в който поне един от гражданите е българин, тогава в съответния регистър на общината по постоянното му местоживеене, това би трябвало да бъде регистрирано - ако щеше със съответните промени в имена, осигурителните права", коментира още адв. Екимджиев.

Той заяви, че в действително в българската конституция е посочено, че бракът е съюз между мъж и жена, но отново подчертавам, не се изисква България да промени закона и Конституцията и изрично да се запише, че бракът може да бъде включван между еднополови двойки.

#гей двойка

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Закон и ред
Последно от Закон и ред

Всички новини от Закон и ред »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите