Бюджет 2026: Всеки работещ ще дължи по 30 хил. лева от държавния дълг, алармира бизнесът

Днешният ден е ден на протести, насочени срещу рамката на бюджета за 2026 г., която днес влиза на второ четене в комисиите. Освен обаче критиката на работодателските организации, бюджетът беше разкритикуван и от Европейската комисия, която във вчерашния ден предупреди, че проектобюджетът може да не отговаря на фискалните правила на ЕС.

„Бюджетът не е за харесване, очевидно. Всички сериозни икономисти и наблюдатели прогнозират свръхдефицит – това, което сега ЕК ни казва е, че това ще се случи, ако продължаваме по същия начин“, заяви Васил Велев, председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал.

Бизнесменът Ивайло Пенчев допълни, че това е предупреждение и мерки трябва да бъдат взети:

„Това са дерегулация и намаляване на данъците. Ако България е имала някакви конкурентни предимства последните години, това бяха сравнително ниски данъци и проста данъчна система. Това, което този бюджет прави, е да вдига данъците и регулациите и България да става едно по-сложно място за правене на бизнес“.

По думите му ако страната ни загуби и последните ни конкурентни предимства, няма да ни остане нищо.

„С още регулации и данъци благосъстояние няма да бъде създадено, ще бъде преразпределено това, което съществува, но нищо повече. Ще ви кажа и няколко числа. В частния сектор у нас работят близо 1,9 млн. души. Те издържат всички останали. Един работещ човек издържа почти двама неработещи – включително безработни, деца, пенсионери и държавни служители, които са около 600 хиляди – те също стойност не създават, само преразпределят. Тоест, 1,9 млн. създават всичкия хляб, всичкото благосъстояние, 600 хил. го преразпределят и останалите, заедно с тези 600 хил., се изхранват от това“.

„В момента дългът е 30 милиарда лева. Ако го разделим на работещите хора, оказва се, че всеки работещ, дължи около 30 хиляди лева. Това са пари, които не той е взел, а някакви други хора са ги взели и са ги изхарчили за каквото намерят за добре. Тази година същите тези хора, които са му взели парите и са ги изхарчили за техни нужди, искат да увеличат неговия дълг с 23% за една година – каквото са му натрупали до момента, да го увеличат“, каза още бизнесменът.

Говорейки за предстоящите протести днес срещу бюджет, Васил Велев обясни, че няма промени в единството на работодателите у нас. И беше категоричен, че и четирите организации у нас отхвърлят бюджета и имат обща позиция по темата.

„Исканията е да се спре вдигането на данъци и осигуровки, да се спре чупенето на данъчно-осигурителната система, която имаме, която е наистина сравнително добра – ние сме в топ 5 от 32 страни в Европа по данъчна система, преди нас са само Естония, Кипър, Швейцария и Латвия“, каза той.

По думите му АИКБ винаги е имала ясна и открита позиция, независимо от управляващите. И обясни, че на протеста довечера, независимо, че ще има членове на опозицията, не „може да ни пришие към когото и да било“.