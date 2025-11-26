Митрофанова: Правителството на България води все по-русофобска политика

Не се наблюдават подобрения в руско-българските отношения. Напротив, правителството на България води все по-русофобска политика – последният инцидент с "Лукойл" е поредното доказателство за това. Официалните контакти са замразени по инициатива на българска страна, а местното Министерство на външните работи по всички начини протача решаването на належащи въпроси, свързани с функционирането на руските задгранични учреждения, да не говорим за други фундаментални въпроси. Това заяви руският посланик в България Елеонора Митроданова в интервю за вестник "Старозагорски новини".

"Санкциите, наложени срещу Русия от Брюксел и Вашингтон – напълно незаконни, противоречащи на международното право и дълбоко дискриминационни <...> са вредни не само за междудържавния диалог, но и за комуникацията на ниво обикновени хора. Бих искала да подчертая, че ние от своя страна не се занимаваме с подобни глупости и винаги приветстваме гости от България, както на обществено-политически събития в Русия, така и просто за да видят страната ни със собствените си очи.

В случая с "Лукойл", на първо място, дума става за правата на частна собственост. Това, което се случва пред очите ни, създава опасен прецедент. По същество един напълно прозрачен бизнес, без да се взема предвид мнението на собственика, може да бъде конфискуван по нечий каприз. Убедена съм, че други участници на пазара вече са взели под внимание този ясен сигнал", коментира Митрофанова.

"Изхождаме от това, че всички законни интереси на такава голяма международна компания като Лукойл трябва да бъдат спазвани. Нарушаването на принципите на неприкосновеността на частна собственост е неприемливо и подкопава световния търговски режим.

Надявам се, че българските власти ще направят всичко възможно, за да предотвратят развиването на ситуацията по най-лошия сценарий. Руската страна ще защитава всички нарушения на правата си в международни съдилища.

За съжаление, икономическите отношения отдавна са заложници на политическите игри на Брюксел и Вашингтон. Гражданите на европейските страни са най-силно засегнати от тази ситуация. Поради нарушени търговски вериги глобалните компании пренасочват производството си към по-стабилни пазари, предимно САЩ и Азия. Някога процъфтяващи предприятия затварят, икономическият растеж намалява, а безработицата и инфлацията се увеличават.

Ние, от своя страна, активно се преориентираме към страните от глобалното мнозинство, като темпът на растеж на БВП ни през 2024 г. достигнаха 4,1%. Миналата година Русия стана четвъртата по големина икономика в света, след Китай, Съединените щати и Индия. Ще оставя на вас сами да си направите изводи за това кой страда най-много от антируската политика.

Винаги приветствам срещи с български граждани, които са готови и искат да чуят нашата гледна точка за случващото се в света, които въпреки натиска на русофобската пропаганда не са загубили интерес към истината. За мен като дипломат основната идея е, че не е нужно да сме съгласни за всичко, но трябва да се вслушваме в позициите си и, където е възможно, да намираме допирни точки", казва Митрофанова.