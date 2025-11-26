Тръмп се отказа от срока за мирна сделка за Украйна и нарече 28-точковия план „само карта“

Американският президент Доналд Тръмп уточни на 25 ноември, че Украйна не е обвързана с фиксиран срок за приемане на първоначално изготвения 28-точков план за прекратяване на войната, като оттегли по-ранните си изявления, в които намекваше, че очаква споразумение до Деня на благодарността. Говорейки на борда на Air Force One, Тръмп заяви: „Срокът за мен е, когато приключи“, като добави, че американските преговарящи постигат напредък в разговорите както с Москва, така и с Киев. Той потвърди, че Русия е съгласна на „някои отстъпки“, без да уточни подробности.

Първоначалната 28-точкова рамка, изготвена зад кулисите от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в координация с помощника на Кремъл Кирил Дмитриев, предизвика опасения, че Вашингтон може да окаже натиск върху Украйна да приеме условия, благоприятни за Москва. Според медиите, предложението впоследствие е съкратено до 19 точки по време на дискусиите между делегациите на САЩ, Украйна и Европа в Женева. В отговор на критиките, Тръмп определи плана като „само карта“, а не като формално споразумение: „Това не беше план. Това беше концепция. И от там те разглеждат всяка от 28-те точки, после се стига до 22 точки. Много от тях бяха решени, и то много благоприятно. Така че ще видим какво ще се случи.“

Тръмп също отбеляза, че неговият пратеник Стив Уиткоф ще пътува до Москва следващата седмица за среща с руския президент Владимир Путин. По-рано Тръмп настояваше за мирна сделка до Деня на благодарността, но сега омекоти времевата рамка, посочвайки, че целта е да се постигне споразумение „възможно най-скоро“.

Bloomberg съобщи, че в телефонен разговор на 14 октомври с помощника на Путин Юрий Ушаков, Уиткоф предложил да се работи по план за прекратяване на огъня и да се организира разговор между Тръмп и Путин преди посещението на президента Володимир Зеленски във Вашингтон, като се черпи опит от наскоро сключеното споразумение за Газа. Тръмп каза, че лично не е слушал записа, но не е бил изненадан, описвайки подобни усилия като стандартна практика при преговори: „Това е работа на един преговарящ. Трябва да продадеш плана на Украйна. Трябва да продадеш плана на Русия. Трябва да кажеш: виж, те искат това. Трябва да ги убедиш. Това е много стандартна форма на преговори.“

Относно ситуацията на фронта, Тръмп посочи, че в момента Русия държи преимущество и че е в интерес на Украйна да се стигне до споразумение. „Някои територии на Украйна може да бъдат придобити от Русия през следващите няколко месеца“, каза той, като подчерта, че европейските партньори координират гаранции за сигурността на Киев. Той определи текущите дискусии като сложни, отбелязвайки, че двете страни преговарят за териториални корекции и граници: „Не можеш да преминеш през средата на къща. Не можеш да преминеш през средата на магистрала. Затова се опитват да намерят решение. Процесът е сложен и не се движи бързо.“