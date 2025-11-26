Новогодишна нощ без ПОС терминали: Хотелите и ресторантите ще работят само с кеш
Тази година посрещането на Новата година ще е необичайно за хотелиерите и ресторантьорите.
За няколко часа няма да работят ПОС терминалите и банкоматите заради техническо прекъсване, свързано с настройването на банковите системи за преминаване към еврото. Ще се наложи да плащаме само в брой, предава БНТ.
Как ще пазаруваме от вендинг машини след 1 януари
Някои от ресторантите дори няма да работят в новогодишната нощ. Клиентите са предупредени, че няма да могат да плащат на ПОС терминалите на 31 декември вечерта, заради което трябва да си носят пари в брой.
