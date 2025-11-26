Изтекъл запис разкри: Кремъл е разработил американския „мирен план“ за Украйна

Съветникът на руския президент Владимир Путин Юри Ушаков и Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за директни инвестиции, са обсъдили как предложеното от Москва „мирно споразумение“ да бъде предадено на обкръжението на президента на САЩ Доналд Тръмп по начин, който да позволи на Вашингтон да представи идеите като свои. Bloomberg, разполагайки със запис на разговора им от 29 октомври, съобщи, че двамата официални лица са се фокусирали върху използването на Стив Уиткоф, дългогодишен съюзник на Тръмп и специален пратеник на американския президент, като посредник.

По време на обсъждането Дмитриев предложил документът да бъде предаден на Уиткоф неформално, за да може американската страна да го представи като инициатива, изработена в САЩ. Надеждата му е била финалната версия да остане възможно най-близо до оригиналната руска формулировка. „Мисля, че просто ще създадем този документ от наша позиция и ще го предам неформално, като изясня, че всичко е неофициално. И нека те го представят като свое. Не мисля, че ще приемат точно нашата версия, но поне ще е възможно най-близо до нея“, казал Дмитриев.

Ушаков обаче изразил опасения за рисковете на такъв подход. Той се притеснявал, че Уиткоф може да промени части от плана и по-късно да твърди, че промените са били координирани с Москва, което потенциално би изкривило руските изисквания. „Точно това е проблемът. Те може да не го приемат и да кажат, че е съгласувано с нас. Това ме притеснява… Могат по-късно да го изкривят, това е рискът“, предупредил Ушаков.

Дмитриев се опитал да го успокои, като заявил, че лично ще помоли Уиткоф да запази формулировките „дума по дума“ и да се увери, че целият процес ще бъде внимателно проведен. Той добавил, че Ушаков ще има възможност да обсъди текста директно с Уиткоф след това. Според Bloomberg, когато документът стигнал до американската страна, официалните лица очевидно не са направили правилен превод, а са се доверили на автоматичен преводач.

По-рано The Guardian проведе лингвистичен анализ на т.нар. „мирен план“ и установи значително използване на руски стил формулировки и пасивни конструкции, които рядко се срещат в подобни документи на английски. Анализът засили подозренията, че предполагаемият „план на Тръмп“ е произлязъл от Москва и е преведен буквално на английски. Американски сенатори също посочиха, че държавният секретар Марко Рубио е нарекъл предложението руски документ, а не инициатива, разработена от САЩ, макар че Рубио поддържа, че планът е оформен от САЩ, но включва „въведение от руската страна“.

След публикуването на транскрипта на Bloomberg, президентът Тръмп коментира въпроса пред журналисти на борда на Air Force One. Той омаловажи значението на изтеклия разговор между Уиткоф и съветниците на Путин, като определи поведението на пратеника като рутинно. „Това е стандартна работа, знаете, защото той трябва да го 'продаде' на Украйна. Това прави всеки преговарящ“, заяви Тръмп. Той добави, че преговорите винаги включват оказване на натиск и върху двете страни и увери, че не е слушал самия запис, но счита подхода за нормален. „Това е много стандартна форма на преговори. Не съм го чувал, но чух, че е стандартна преговорна процедура. И предполагам, че той казва същото и на Украйна, защото всяка страна трябва да дава и получава.“

В отделно изказване по време на същия брифинг, Тръмп заяви, че основното отстъпление на Русия в каквото и да е споразумение би било прекратяването на военните действия. „Те правят отстъпки. Голямата им отстъпка е да спрат да се бият и да не взимат повече територии“, каза той. На въпрос за потенциални териториални компромиси от страна на Украйна, Тръмп отговори, че Киев в момента води преговори с цел край на войната. Той добави, че някои участъци от фронта се променят и посочи, че част от териториите може да преминат под контрол на Русия в следващите месеци, като повдигна въпроса дали Украйна трябва да продължи да се бори на висока цена или да се опита да постигне споразумение по-рано. „Те преговарят. Опитват се да го свършат“, подчерта Тръмп.

САЩ и Украйна наскоро очертаха нова 19-точкова рамка по време на преговори в Женева, като най-чувствителните политически въпроси са оставени за решаване от двамата президенти. Прессекретарят на Белия дом Каролайн Лийвит заяви, че Вашингтон и Киев са постигнали „огромен напредък“ към пробив в преговорите, но отбеляза, че остават няколко „деликатни, но преодолими“ въпроса.