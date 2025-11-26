АПИ обещава ремонт на "улея на смъртта" в Пловдив чак след две години

Трагедията със загиналото семейство на Околовръстното шосе край Пловдив се използва удобно за разчистване на частни сметки и прокарване на бизнес интереси. Тази остра позиция изрази пътният експерт от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП) Диана Русинова.

В тежката катастрофа, която стана в понеделник вечерта (24 ноември), на място загинаха 43-годишна жена, 42-годишен мъж и 14-годишното им дете. Единственият оцелял – дете на 7 години, продължава да се бори за живота си в реанимация, като състоянието му остава критично.

След инцидента в социалните мрежи и сред местните жители ескалира напрежението относно поставените през 2021 година мантинели. Пътят бе наречен "улей на смъртта", а граждани и бизнесмени готвят протести с искане за премахването на загражденията.

"Собствениците на имотите покрай пътя от години настояват за премахването на ограничителната система за пътища. Техните искания са облечени в призиви за повишаване на безопасността, но аз бих казала, че това е истинско лицемерие," заяви Диана Русинова.

Според експерта, преди поставянето на мантинелите, пътните банкети са се използвали масово като незаконен паркинг за автокъщи и сергии за зеленчуци. Русинова подчертава, че покрай трасето преминава напоителен канал, който според европейските изисквания задължително трябва да бъде обезопасен с мантинела.

"Наистина не мога да повярвам, че има хора, които използват факта, че загубихме цяло семейство, за да си повишат цените на имотите и да си решат проблема с достъпа до тях," коментира още тя.

Проблемът е в капацитета

Колегата ѝ от Европейския център за транспортни политики Ивайло Крушев също коментира ситуацията, като насочи вниманието към по-глобален проблем.

"Ние трябва да разгледаме двете хипотези. В единия вариант хората казват – това е защото има мантинели и не е имало къде да избягат. Но представете си, че минава кола, няма ги мантинелите и убива човек, който е там," обясни Крушев, цитиран от bTV.

Според него целият път е опасен, защото трафикът многократно надвишава предвидения капацитет на инфраструктурата.

"Единственият вариант е този Околовръстен път да бъде завършен изцяло," категоричен е експертът.

Реакцията на институциите

От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) заявиха, че пътят е в добро техническо състояние и отсечката не е регистрирана като участък с концентрация на произшествия. От агенцията увериха, че е планирано разширяване на трасето с по две ленти в посока. Реалните ремонтни дейности обаче ще започнат най-рано в края на 2026 или началото на 2027 година.

Дотогава основната версия за инцидента остава заспиване зад волана на 24-годишния шофьор на тира или разсейване с мобилен телефон.