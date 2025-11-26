Асен Василев: „Влачат ни към немски данъци, но с български доходи“

Председателят на ПП Асен Василев предупреди в ефира на NOVA, че страната върви към модел на „немски данъци върху български заплати“, ако бъдат одобрени предложените промени в бюджета. Той уточни, че насроченият за днес протест ще бъде мирен, но с ясна цел:

„Протестът ще бъде мирен, но ще се блокира парламентът.“

Василев изтъкна, че народните представители трябва да чуят гласа на хората и да приемат разумни корекции по бюджета. На въпрос дали протестиращите ще пуснат депутатите да излязат от сградата, той отговори:

„Това ще решат хората.“

По план в 14:00 ч. пред Министерския съвет ще бъде излъчено на живо заседанието на Комисията по бюджет и финанси, която днес разглежда на второ четене бюджетите на ДОО и НЗОК, както и хода на държавния бюджет за 2026 г.

Според Василев протестът ще бъде мащабен, защото е подкрепен от част от бизнеса и синдикатите:

„Всеки, който не иска да му бръкнат в джоба със шестстотин лева, за да се напълнят касичките на властта, е добре дошъл.“

Той подчерта, че протестът няма политически характер, а целта е управляващите да чуят исканията на гражданите. Василев обърна внимание и на предупреждението от ЕК, че няма доверие, че дефицитът ще остане в рамките на 3% – което поставя под съмнение коректността на финансовите разчети. При дори минимално отклонение към 3,1% страната рискува свръхдефицит и автоматични ограничения на разходите през 2027 г.

Лидерът на ПП напомни, че държавата традиционно не е харчила повече от 40% от произведеното, докато през 2025 г. за първи път от времето на Жан Виденов разходите са достигнали 43%. Заложени са 45%, а според него плановете на властта стигат до 55%.

Той предупреди, че увеличаването на осигуровките и данък дивидент е само първата стъпка, a следващата може да бъде прогресивно подоходно облагане с нива от 20–30%.

Василев посочи конкретни примери за спорни разходи – като предлаганото 20% увеличение на заплатите в съдебната власт, от 24 000 на 30 000 лева, което при сегашния ръст в администрацията би изисквало по-високи данъци. Друга критика бяха „надутите“ бюджети за инфраструктура, включително сумата от 2 млрд. лева за 8 км от Околовръстното, впоследствие намалена до 340 млн.

Той отбеляза и ефекта от минималната работна заплата – като процент от средната тя води до 500 млн. евро допълнителни разходи в новия бюджет.