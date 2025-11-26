  • Instagram
Борисов: България ще влезе в еврозоната въпреки протестите

Борисов: България ще влезе в еврозоната въпреки протестите
„Протестите са хубаво нещо, това е демокрация.“ Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с днешния протест на ПП–ДБ.

„Колкото и да се пънат, ПП–ДБ, ще ги вкарам в еврозоната. Нека ги видя довечера прегърнати с ‘Възраждане’“, заяви Борисов.

Председателят на ПП Асен Василев обяви, че днес протестът ще бъде мирен, но ще се блокира парламентът.

Василев подчерта, че това означава, че хората, които са изпратени там от българския народ, трябва да чуят какво мисли народът за бюджета и да приемат разумни предложения.

Във връзка с закупуването на активи на „Лукойл“ той заяви: „Всички тръпнем в очакване да видим какво ще се случи в Украйна. Всички искаме да спре войната. В точка 14 има неща, които мен ме притесняват — свързани са със солидарността.Какво ще се случи с тази рафинерия, може би само президентът Тръмп знае.“

