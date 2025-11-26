Депутатите заседават под обсада от протести

Днешното пленарно заседание на Народното събрание започва в напрегната обстановка, притиснато между два протеста – един сутринта и един вечерта. Докато депутатите обсъждат важни законодателни промени, касаещи хиляди собственици на имоти и социалната сфера, сградата на парламента остава фокусна точка на общественото недоволство, съобщи БНР.

Напрежение заради правата на българите в РСМ

Първата демонстрация бе насрочена още преди началото на пленарния ден. Симпатизанти на ВМРО се събраха половин час преди депутатите да заемат местата си, за да изразят подкрепата си за гражданите с българско самосъзнание в Република Северна Македония. Поводът за недоволството е поредният акт на агресия – нападението над Владимир Перев. Протестиращите настояват за решителна държавна намеса и защита на правата на сънародниците ни зад граница.

Вечерна блокада заради бюджета

Напрежението ще ескалира отново в края на работния ден. За 18:00 часа е насрочен протест, организиран от коалицията "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ). Недоволството е насочено срещу предложения държавен бюджет за следващата година.

Организаторите планират да излъчват на живо заседанието на Бюджетната комисия, което започва в 14:15 часа, директно на екран пред сградата на Народното събрание, за да направят дебата достояние на гражданите на площада.

Удължават срока за кладенците с 14 години

В пленарната зала основен акцент в програмата е промяната в Закона за опазване на околната среда, която касае хиляди домакинства в страната. Депутатите ще гласуват удължаване на срока за регистрация на кладенците за лично ползване.

Според действащата до момента уредба, крайният срок изтичаше на 28 ноември тази година. С новите текстове се предвижда регистрацията да бъде възможна до същата дата, но през 2039 година – удължаване с цели 14 години.

Първоначално вносителите от ГЕРБ, "ДПС – Ново начало", БСП и "Има такъв народ" (ИТН) предлагаха отсрочка до 2033 година, но впоследствие срокът бе увеличен с още 5 години. Предложенията на опозицията бяха отхвърлени от ресорната комисия – "Възраждане" настояваха за пълно отпадане на регистрацията за заварени кладенци, а ПП-ДБ предлагаха по-кратко отлагане до октомври 2028 година.

Затвор за нелегални старчески домове

Парламентът ще разгледа окончателно и промените в Наказателния кодекс, насочени срещу нелегалните домове за възрастни хора. Новите текстове инкриминират организирането и управлението на социални услуги за възрастни без необходимия лиценз.

Предвиждат се строги наказания – до 5 години лишаване от свобода за лица, които продължават такава дейност, след като вече са били глобени веднъж в рамките на една година. За юридическите лица, които са се облагодетелствали от незаконната дейност, се въвежда глоба в размер на 100 000 лева.

В дневния ред е включено и първото гласуване на промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа.