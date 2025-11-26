Изплащат пенсиите за януари в евро без подаване на документи

По-малко от два месеца делят България от въвеждането на еврото като официална валута на 1 януари 2026 година. Промяната, която ще засегне всеки аспект от финансовия живот на българите, стана повод за началото на разяснителна кампания от страна на "Клуб 100" и Икономическия и социален съвет на Република България (ИСС).

Организациите стартираха поредица от практически съвети, целящи да подготвят гражданите за прехода.

България става 21-ата членка на еврозоната

От 1 януари 2026 година страната ни ще се присъедини към групата на държавите, използващи единната европейска валута. Към момента еврозоната обединява 20 страни членки на Европейския съюз, сред които са Германия, Франция, Италия, Гърция и Хърватия.

Еврото, което е втората най-използвана валута в света след щатския долар, ще замени лева при фиксиран курс, определен от Европейската централна банка и Съвета на ЕС.

Автоматично преизчисляване на пенсиите

Един от най-важните въпроси за близо два милиона българи е какво ще се случи с месечните им доходи от пенсии. Експертите успокояват, че процесът ще бъде напълно автоматизиран.

Всички пенсии и социални плащания ще бъдат превалутирани служебно по официалния фиксиран курс: 1 евро = 1.95583 лева.

"Важно е да се запомни, че процесът не изисква подписването на каквито и да било допълнителни документи или подаване на заявления", подчертават от ИСС. Пенсионерите ще получат плащанията си за месец януари директно в новата валута, без да е необходимо да предприемат каквито и да е действия.

Сигурност за спестяванията и кредитите

Присъединяването към еврозоната няма да доведе до загуба на стойност за спестяванията на гражданите. Средствата по банковите сметки ще бъдат конвертирани автоматично в евро по фиксирания курс, без налагане на допълнителни такси или комисиони.

Същият принцип важи и за кредитите и задълженията. Всички заеми в левове ще бъдат преизчислени в евро по курс 1.95583.

"Условията по договорите няма да се променят – лихвите, сроковете и месечните вноски остават същите, просто превалутирани в евро", разясняват експертите.

Новите парични знаци

След въвеждането на еврото, в обращение ще влязат монети с номинали от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента, както и монети от 1 и 2 евро. Банкнотите ще бъдат в купюри от 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. Банкнотата от 500 евро, макар и вече да не се печата, остава валидно платежно средство.