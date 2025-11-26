Кабинетът гласува коледните добавки на пенсионерите

Министерският съвет се събира днес, за да одобри окончателно изплащането на коледни добавки за най-уязвимите групи пенсионери. В дневния ред на кабинета "Желязков" е заложено осигуряването на необходимите средства, които ще бъдат изплатени още преди празниците.

Финансова подкрепа за възрастните хора

По 120 лева допълнително към пенсиите за декември ще получат около 536 хиляди възрастни хора. Мярката обхваща всички пенсионери, чиито доходи са до линията на бедност от 638 лева включително.

За обезпечаване на плащанията правителството отпуска 64 милиона лева по бюджета на Националния осигурителен институт (НОИ). Решението за празничния бонус е взето с политическата подкрепа на партиите от управляващата коалиция – ГЕРБ, "БСП – Обединена левица" и "Има такъв народ", както и със съгласието на "ДПС – Ново начало".

Инвестиции във водна инфраструктура

В рамките на днешното заседание министрите ще гласуват и отпускането на 27 милиона лева за увеличаване на капитала на дружество "Напоителни системи". Средствата са целеви и са предназначени за възстановяване на помпената станция на язовир "Пясъчник".

Този ангажимент бе поет лично от премиера Росен Желязков по време на среща със зърнопроизводителите в началото на седмицата, като целта е подобряване на условията за напояване в земеделския сектор.

Рокади в пътната безопасност

Кабинетът предвижда и персонални промени в държавната администрация. Очаква се министрите да гласуват освобождаването на Малина Крумова от поста председател на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата". На заседанието ще бъде определен и временно изпълняващ длъжността ръководител на агенцията.