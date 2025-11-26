Тодор Тагарев: Ако падне Украйна, ние сме следващите

"Засега няма сигнал за скорошно споразумение за мир в Украйна." Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в ефира на bTV. По думите му, обявеният наскоро план за мир е по-скоро с икономическа насоченост, отколкото с военна или дипломатическа.

"Предвижда много инвестиционни фондове, кой ще ги управлява и т.н.", коментира Тагарев и допълни, че Москва вече дава сигнали за несъгласие с този план от 28 точки.

Експертът отправи сериозно предупреждение относно развитието на конфликта и потенциалните последици за нашата страна.

"Ако падне Украйна - ние сме следващите", категоричен бе Тодор Тагарев.

Той отправи остри критики към позицията на държавния глава Румен Радев относно войната. Според бившия министър, президентът внушава, че Русия вече е победила, което не отговаря на реалността на фронта.

"Радев постоянно призовава украинците да вдигнат белия флаг - защото Русия била победила, без да е победила. Той казва на Зеленски - вдигайте белия флаг. Какво ще стане, ако имаме аналогичен случай в България - не ми се мисли", заяви Тагарев.

Цената на руския напредък

Бившият министър на отбраната направи и анализ на териториалните промени и цената, която руската армия плаща за тях.

"От пика на руската инвазия през пролетта на 2022 година досега руската армия е успяла да превземе още толкова украинска земя, колкото е Бургаска област", поясни той.

Според данните, представени от Тагарев, човешките загуби за този териториален напредък са огромни. "За този успех тя е дала над 1 000 000 убити и ранени руски войници", обобщи експертът.