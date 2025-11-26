Дизелът и бензинът продължават да поскъпват

Шофьорите в България отново са изправени пред по-високи разходи за пътуване, след като цените на основните горива тръгнаха нагоре. Средната цена на дизела по бензиностанциите официално премина психологическата граница и достигна 2.51 лева за литър, показват актуалните данни на специализираната платформа Fuelo.net към 26 ноември.

Тенденция на поскъпване

Най-масовият бензин А95 също не прави изключение от възходящия тренд. Само за последния ден част от големите вериги са повишили цените с 1-2 стотинки. В момента средната му стойност е 2.44 лева за литър, като в различните обекти цената варира в широкия диапазон от 2.26 до 2.49 лева.

Статистиката сочи, че само за последния месец бензинът е поскъпнал с 0.07 лв./л (близо 3%), като експертите прогнозират увеличението да продължи. Въпреки това, настоящите нива все още са далеч от пика през февруари, когато литър бензин се продаваше средно по 2.63 лева.

Дизелът дърпа нагоре

При дизеловото гориво поскъпването е още по-осезаемо. Тенденцията започна още в края на октомври и продължава устойчиво, като за месец цената е скочила с 0.14 лв./л (близо 6%). В последните дни някои бензиностанции отново са коригирали етикетите с 2 стотинки нагоре. Най-евтиният дизел във веригите може да се намери за 2.36 лева, докато най-високата регистрирана цена достига 2.56 лева за литър.

Газ и метан

След лекото поскъпване на пропан-бутана в началото на ноември, цената му се задържа стабилна на ниво от 1.12 лева за литър. Диапазонът по бензиностанциите е между 1.07 и 1.14 лева.

Метанът също бележи лек ръст за последния месец с 0.02 лв./кг, като цената му варира от 2.05 до 2.38 лева за килограм в различните търговски обекти.