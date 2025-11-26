  • Instagram
Църквата почита Свети Стилиан – закрилник на децата

Църквата почита Свети Стилиан – закрилник на децата
Православната църква почита паметта на преподобни Алипий Стълпник и Свети Стилиан Пафлагонийски днес, 26 ноември. Датата е специална за вярващите, тъй като Свети Стилиан е известен като "Детепазител" и се приема за небесен закрилник на бебетата и малките деца.

В народната и църковна традиция Свети Стилиан се изобразява на иконите държащ в прегръдката си повит младенец. Той е живял в Пафлагония (Мала Азия) между IV и V век. Още приживе светецът се прочул с чудотворната си сила да лекува болни деца. Според житието му, майки от близо и далеч пристигали при неговата пещера, носейки своите рожби за изцеление и благословия. Стилиан е смятан и за покровител на педиатрите и педагозите.

Подвигът на Свети Алипий

Днес църквата отдава почит и на Свети Алипий Стълпник. Неговата история е пример за изключителна духовна устойчивост. Роден в Адрианопол, той избира пътя на служението още в ранна възраст. Житието му разказва, че той се оттеглил в стара елинска гробница, където се качил на каменен стълб.

Светецът прекарал върху стълба цели 53 години в непрестанна молитва и пост, без да слиза от него, понасяйки пек и студ. Алипий починал през 640 година на преклонната 118-годишна възраст, оставяйки след себе си пример за непоколебима вяра.

Кой черпи днес

На 26 ноември имен ден празнуват всички, които носят имената: Стилиан, Стилиян, Стелян, Стилян, Щерю, Щилян, Щилиян, Стилиана, Стилияна, Стела, Щилияна и Щилиана.

Името Стилиян има гръцки произход (от "стилос") и означава "стълб", което символизира опора и здрава вяра.

