Киев: Подкрепяме мирния план, Вашингтон: Остават детайли, Москва: Противоречиви сигнали

Съединените щати са постигнали "огромен напредък" в посока постигането на мирно споразумение между Украйна и Русия, но някои деликатни детайли ще изискват допълнителни преговори, заявиха от Белия дом.

"Има няколко деликатни, но не непреодолими детайли, които трябва да бъдат изяснени и ще изискват допълнителни преговори между Украйна, Русия и Съединените щати", написа прессекретарят на президента на САЩ Доналд Тръмп Карълайн Левит в публикация в социалната мрежа "Екс".

Украйна подкрепя по същество рамката на мирния план след преговорите със САЩ в Женева, но някои от най-деликатните въпроси от него предстои да бъдат обсъдени между президентите на двете страни, заяви неназован представител на украинските власти, цитиран от Ройтерс.

По-рано Киев съобщи, че президентът Володимир Зеленски може да посети САЩ през следващите няколко дни, за да изготви с американския си колега Доналд Тръмп окончателния вариант на споразумение за слагане на край на войната между Украйна и Русия, припомня БТА.

Зеленски и неговото обкръжение правят противоречиви изявления по отношение на американския план за прекратяване на конфликта в Украйна, "случват се прекалено много непонятни неща", каза руският външен министър Сергей Лавров в интервю за ЮТюб канала на асоциацията "Френско-руски диалог", предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Ту Владимир Зеленски казва в Истанбул, че е готов да обсъди този план и да съгласува някои приемливи формулировки, ту неговите представители заявяват (включително заместник-постоянният представител на Украйна в ООН), че това е изключено", заяви Лавров в интервю, записано на 21 ноември. "Трудно ми е да коментирам такива спекулации. Ние оставаме на позицията, че, разбира се, дипломатическото уреждане е за предпочитане", подчерта руският външен министър.

"Срещата в Аляска беше предшествана от визита на специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф в Москва с директни указания от президента на САЩ Доналд Тръмп", напомни руският първи дипломат. Той отбеляза, че Уиткоф е донесъл на срещата с руския президент Владимир Путин "конкретни параметри", които отчитат принципния подход на Москва, състоящ се "в необходимостта да се концентрираме върху премахването на основните причини за този конфликт".

Стремежът на президента на САЩ Доналд Тръмп да спре бързо кръвопролитието заслужава поощрение, но във всички "спрени" от него конфликти до момента не са засегнати техните основни причини, подчерта още Лавров.

"Стремежът да се спре незабавно кръвопролитието заслужава всяко възможно поощрение. Но за да се разреши този конфликт в дългосрочен план, са необходими много по-трудоемки, търпеливи и неприбързани инициативи", добави той, като отбеляза, че Москва цени стремежа на Тръмп да не започва войни, както правеха неговите предшественици, а да ги спира.

Всичките осем войни, спрени от Тръмп, "за определен период са замръзнали, обявени са примирия: сега в Близкия Изток, между Пакистан и Афганистан, между Камбоджа и Тайланд, в Демократична република Конго и Руанда - практически навсякъде са настъпили примирия".

"Но тези инициативи не засягаха основните причини", посочи руският външен министър. "Вече започнаха проблеми на границата между Камбоджа и Тайланд, между Пакистан и Афганистан, и не всичко е толкова безоблачно, меко казано, в палестинско-израелската посока".

