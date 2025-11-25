Мистериозното радио на „Страшня съд” внезапно се активира, предаде още кодирани думи

Мистериозното руско „Радио на Страшния съд“ изпрати поредно загадъчно кодирано послание. Радиостанцията, която е активна от Студената война, е издала серия от кодирани думи, сред които и „Латвия“. Сигналът беше изпратен в понеделник, като мнозина в социалните мрежи се опасяваха, че Русия може да планира офанзива в съседната страна.

А тъй като Латвия е член на НАТО, всяка атака би предизвикала отговор от всички останали страни челнки Алианса, включително САЩ, и потенциално би предизвикала Трета световна война.

Изненадващото предаване в понеделник включваше още шест различни кодирани съобщения през целия ден, включително едно, което гласеше „NZHTI NZHTI 15854 LATVIA 5894 4167“. Други части от кода от понеделник включваха думите NANTOTYUK, LAST, BOLONSKIY, GALVANIZER и DRAW.

Директното споменаване на Латвия в загадъчното съобщение създаде най-голяма паника, тъй като напрежението между Русия, Украйна и НАТО остава опасно високо.

Радиоканалът UVB-76, наричан още „зумер“, "бъзер" или „Радио на Страшния съд“ остава един от най-мистериозните в света повече от 50 години. От 70-те години на миналия век радиостанцията излъчва непрекъснато бръмчащ звук, откъдето произлиза и едно от наименованията му "Зумир". От време на време дежурният сигнал се прекъсва от предаването на кодирани съобщения, състоящи се от числа и думи. Сред думите може да има както смислени – „нееластичен“, „грабвам“, „билярд“ и дори зловещото „гиена“, така и несъществуващи: „кубокит“, „пупсокот“, „пактобей“ и „таймобобр“.

Понякога на честотата на излъчване на станцията са били улавяни и други предавания, например фонови шумове и разговори. Според експерти те подсказват, че дежурният сигнал не се генерира автоматично, а идва от някакво постоянно работещо устройство. Чути са дори и фрагменти от фрази и дори откъс от музиката на балета на Чайковски „Лебедово езеро“.

През 2017 г. руски радиолюбители тиражираха версията, че UVB-76 се използва за комуникация с военните комисариати в руския Западен военен окръг, а числата, чути в ефир, са криптирани команди.

Според руски радиолюбители UVB-76 се е активирала в навечерието на т.нар.специална военна операция, сиреч - на войната в Украйна. Оттогава тя редовно предава криптирани съобщения. А на 11 декември 2022 г. е отбелязан истински пик на посланията, като станцията е предала съобщение, състоящо се от 30 думи наведнъж.

Загадката продължава

До ден днешен няма превод на посланията, които на пръв поглед са безсмислени. Твърди се още, че UVB-76 е военна радиостанция, принадлежала на Западния руски военен окръг до 2023 г. и излъчваща на 4625 kHz с еднолентова модулация в горната странична лента. През повечето време радиото излъчва маркер на канала, който звучи като кратък бръмчащ/жужащ сигнал, повтарящ се около 25 пъти в минута. Понякога маркерът се прекъсва, след което се предават кодираните гласови съобщения на руски език. Станцията излъчва непрекъснато, като за първото й излъчване споровете продължават, но се приема, че е било през 1975 година.

Така изглежда спектограмата на сигнала на станцията. Снимка: rbc.ru

Поради характерния „бръмчащ“ дежурен сигнал на тази станция, в общата употреба е фиксирано и името „Buzzer“ (англ.ез) и „жужалка” (руски ез.). Името обаче никога не се е появявало в предадените досега съобщения.

През десетилетията на съществуване на мистериозната радиостанция се появиха няколко теории за истинското й предназначение. Една от тях е хипотезата за връзката на станцията със системата "Периметър" - съветски, а след това руски комплекс за гарантиран ответен ядрен удар, създаден през 80-те години и получил мрачното прозвище "Мъртва ръка". Според тази теория станцията може да бъде част от система, която да осигури ответен удар, ако командният състав бъде унищожен. Друга популярна теория предполага, че UVB-76 е използван за комуникация с ядрени подводници. Съществува и мнение, че станцията може да предава криптирани съобщения до агенти на разузнаването в различни региони на света.

В края на 2024 г. председателят на Комисията по отбрана на Държавната дума Андрей Картаполов все пак призна, че станцията е свързана с държавата, но отрече, че има нещо общо със системата „Периметър“ на силите за ядрено възпиране: „Повярвайте ми, UVB-76 няма нищо общо със системата „Периметър“ или със системата за ядрен щит по принцип“, заяви в отговор на журналистически въпрос той. „Тази радиостанция наистина има своя собствена функция и своя доста важна задача, но те по никакъв начин не са свързани със силите за ядрено възпиране“.

Според Римантас Плейкис, бивш министър на съобщенията и информационните технологии на Литва, целта на гласовите съобщения е да се потвърди, че операторите на приемащите станции са в готовност. Предполага се, че посланията са някакъв вид руска военна комуникация. Допуска се, че бръмчащият звук е маркер на канала, използван за поддържане на заетата вече честота, което я прави неудобна за други потенциални потребители.

И досега няма единна версия за предназначението на радиостанцията. То не е официално потвърдено никога от руските власти. Каква важна задача изпълнява UVB-76, засега остава в тайна. Секретността около станцията обаче продължава, може би до Деня на съдния ден...

