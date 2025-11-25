Боксьорът Росен Росенов с първи медал за България в Будапеща

Радослав Росенов донесе първия медал за България от Европейското първенство по бокс за мъже и жени до 23 години. Шампионът в категория до 60 килограма от последните три години се класира на полуфиналите в Будапеща. Националът ни продължава перфектната си серия, след като срази Тициано Алчати (Италия).

Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев Росенов буквално танцува на ринга в унгарската столица. Бронзовият медалист от световното първенство за мъже в Ливърпул изпрати съперника си в нокдаун във втория рунд по пътя към победата. За място на финал Радо ще се изправи срещу Таджи Насибов (Азербайджан). Мачът ще се играе на 28 ноември.

Още един наш боксьор на четвъртфинал на ЕП до 23 г.

Кирил Георгиев донесе нов четвъртфинал за България на европейското първенство по бокс за мъже и жени до 23 години в Унгария.

Националът при най-тежките (+92 кг) показа завидни умения по ринга в Будапеща и постигна убедителна победа над Микс Берзинс (Латвия) с 5:0 съдийски гласа.

Георгиев имаше разнообразен стил, с много движение и красиви комбинации, с които взе солидна преднина след първите два рунда. Това му осигури спокойствие в третата част, в която националът ни дори се забавлява срещу опитите на съперника му да нанесе съкрушителен удар.

Така българинът се класира за четвъртфиналите, където ще срещне Никита Путилов (Германия). Мачът е утре, а победа ще му осигури минимум бронзово отличие.

В другата среща от ранната сесия Румен Руменов (70 кг) отстъпи с неединодушно решение на грузинеца Лука Никабадзе. Националът спечели първия рунд, но показа колебания във втория и третия и допусна обрат.