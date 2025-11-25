Мирчев: Със 7 млрд. пари на хората ГЕРБ и ДПС-НН искат да купят "Лукойл-Нефтохим”

Това управление може да отдели около 7 млрд. лева, за да купи рафинерията "Лукойл-Нефтохим" в Бургас - 2 млрд. евро са допълнителните гаранции и с наличното в ББР стават около 7 млрд. лева.

Това заяви пред БНР депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България", като подчерта, че идеята за функционирането на ББР се е изродила и сега ще бъде използвана, за да бъде купена бургаската рафинерия.

"Много пъти предупреждавахме, че рискът е тези, които в момента управляват държавата - ГЕРБ плюс "ДПС-Ново начало" на Делян Пеевски - да поискат да купят "Лукойл" и нямаше никаква изненада, защото още в началото на 2025 г. в официално изявление в Народното събрание Пеевски, че България трябва да си върне "Лукойл" и да си го купи обратно. Това в момента няма никакъв икономически смисъл и е изключително глупава идея, единственото, което може да ни донесе, е още корупция и още от същото, на което се нагледахме през 90-те години, когато "Мултигруп" заставаше на входа и изхода на всяко едно държавно предприятие или компания. ... Това ни очаква и в момента. С пари на данъкоплатците, защото се отделят едни милиарди в бюджета, за да се купи рафинерията и то не от грижа за хората, а за да може един огромен финансов поток да бъде разпределян, когато човек на Пеевски е особен управител на "Лукойл-Нефтохим" и фирми, близки до Пеевски основно, ще продават петрол на рафинерията и после ще купуват готовите горива. Това е голямата опасност - с пари на хората искат да купят "Лукойл-Нефтохим" и след това нямаме съмнение какво ще стане - Пеевски го е доказал и с "Булгартабак", и с "Лафка" - каквото попадне в ръцете му, той го унищожава", коментира той.

Той подчерта, че от ПП-ДБ винаги са настоявали рафинерията в Бургас да бъде продадена на голям западен инвеститор с търг, а не държавата да я купува.

Според Мирчев с милиарди от парите на хората първо ще бъде купена рафинерията, а след това ще бъдат заплатени и загубите, генерирани от цената, на която ще ѝ бъде продаван петролът, след което горивата ще бъдат изкупувани:

"Ние ще се противопоставим в Народното събрание на подобна инициатива, лошото е, че Пеевски има достатъчно голямо мнозинство в парламента от 135 депутати и нямат проблем да си гласуват каквото искат. Затова в 18 часа в сряда организираме протест пред Народното събрание срещу обявената от Пеевски и Борисов война на средната класа. Бизнесът също подкрепи протестите".