Формула 1: епичният край на сезона

Гран при на Лас Вегас е в историята, а отзвукът продължава и това не е изненада. Победата на Макс Верстапен го остави в играта за пета поредна световна титла, а за това да има интрига до самия край помогна двойната дисквалификация на пилотите на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри заради технически нередности по болидите им.

Британецът Норис все още държи съдбата си в свои ръце, тъй като води в класирането с 390 точки, а съотборникът му Пиастри и Макс го следват с по 366 т.

За да ликува отново, Верстапен трябва да спечели и двете състезания докрая - в Катар и Абу Даби, плюс спринта в Доха. Това не е всичко - и в двата случая Ландо трябва да финишира четвърти или по-надолу.

Ясно е, че в момента Ред Бул има кола, за да спори с Макларън, а нидерландската звезда на тима се е доказал в критични ситуации. Така за развръзката на този толкова интересен сезон се правят много сметки и се кроят планове. В неделя в Катар може да имаме нов световен шампион или да чакаме наистина епичен край в Абу Даби.

И двата старта в Близкия изток могат да бъдат прогнозирани в най-големия сайт за спортни залози у нас, който всички познават отлично като генерален спонсор на ЦСКА и партньор на италианския гранд Милан.

Завръщането във Вегас: Гран при, което свети по-силно от неона



Продължават коментарите за Гран При на Лас Вегас, което надмина очакванията на мнозина не само от гледна точка на интригата на пистата, а постави нови стандарти по лукс, глезотии, цени, обороти и т.н.

А явно ще надмине и финансовите очаквания, предвид изкупените билети и всички приходи покрай “кралската гонка” из центъра на Града на неона.

През уикенда емблематичната Вегас Стрип - лъскавата магистрала, осветена с милиарди лампички, която минава покрай най-известните казина и хотели на града, имаше различен облик и усещане.

А фактът, че болидите от Формула 1 профучаваха с 340 км/ч покрай Bellagio, Caesars Palace, Venetian и Wynn, бе достатъчен, за да се превърне това състезание в най-зрелищното нощно шоу в спорта.

pixabay.com

Пари, пари, пари: най-скъпото Гран при в съвременната история



Гран при на Лас Вегас при е състезанието с най-висок бюджет, имайки предвид, че организаторите инвестираха колосални суми за завръщането му в календара.

500 милиона долара в изграждане на собствен падок, трибуни и временна инфраструктура.

Цените на хотелите по време на Гран при се покачиха тройно.

Най-скъпите VIP пакети като F1 Las Vegas Club достигаха до 120 000 долара на човек.

Официални оценки посочват, че икономическият ефект за града надхвърля 1.3 млрд. долара годишно.

През пролетта стана ясно, че през 2024 г. приходите на Гран При на Лас Вегас са били 945 милиона долара. Очаква се, че през следващата година организаторите ще отчетат над 1 милиард.

Да гледаш Формула 1 във Вегас е лукс, който само малцина могат да си позволят - и точно това е част от магията на събитието.

Бионсе и Джей Зи водеха парада на звездите



Нито едно друго състезание от календара не привлича толкова знаменитости. Лас Вегас е магнит за актьори, музикални легенди, спортисти, милиардери и инфлуенсъри.

През тази година се откроиха Бионсе и Джей Зи, като поп дивата бе облечена съвсем според случая - с червена рокля на Ферари, направена от Луи Вюитон. Компания им правеха Наоми Кембъл, Синтия Ериво, Нина Добрев и т.н., и т.н.

Любопитки, които направиха Гран при на Лас Вегас още по-специално:



Състезанието се проведе в събота вечер, за да се съчетае с нощния живот на града.

Пистата позволява максимални скорости над 340 км/ч, което я прави една от най-бързите градски трасета в историята.

Ф1 сама купи голям парцел земя в центъра на Вегас, за да построи падок-комплекс - първият проект, организиран директно от Formula One Management.

Хотел Wynn предлагаше Ultra VIP пакет с нощувка и достъп до специални платформи за гледане… за колосалната сума от 1 милион долара.

Светлините по трасето използват над 3 милиона LED лампи, създавайки най-яркото нощно Гран при в календара.

Вегас свети ярко и следите остават, а сега е време за пренастройка и поглед към Катар.

Най-големият сайт за спортни залози в България напомня да се играе разумно и отговорно, за да бъдат избегнати рисковете от развиване на зависимост.