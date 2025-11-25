  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +13
Пловдив: +5 / +5
Варна: +10 / +12
Сандански: +8 / +9
Русе: +6 / +7
Добрич: +9 / +10
Видин: +6 / +7
Плевен: +5 / +6
Велико Търново: +5 / +10
Смолян: +0 / +1
Кюстендил: +5 / +6
Стара Загора: +5 / +6

Почина младеж, намушкан от непълнолетен украинец в София, трима са задържани

  • Сподели в:
  • Viber
Почина младеж, намушкан от непълнолетен украинец в София, трима са задържани

Pixabay
A A+ A++ A

Почина младеж, намушкан с нож в "Студентски град", предаде NOVA.

По случая са арестувани трима украински граждани. Източници съобщиха за телевизията, че извършителят на деянието е непълнолетен. В момента текат процесуални действия.

Инцидентът е от неделя. По информация от разследването младежът е бил откаран в Окръжна болница в София с опасност за живота, където е издъхнал.



#убийство

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Криминални
Последно от Криминални

Всички новини от Криминални »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите