ЕС ще похарчи 6.8 трилиона евро за военни нужди през следващите 10 години
Страните от ЕС възнамеряват да похарчат 6,8 трлн. EUR за военни нужди през следващите 10 години. Това заяви европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс на изслушване в Европейския парламент.

Ако страните от ЕС увеличат военните си разходи до 3,5% от БВП до 2035 г., както се изисква от НАТО (изискването на НАТО за 5% от БВП включва 3,5% от БВП, изразходвани за военни нужди, и 1,5%, инвестирани в инфраструктурни проекти с двойно предназначение), те ще инвестират 6,8 трилиона евро във военните през следващите 10 години“, каза той.

„За сравнение, следващият седемгодишен бюджетен план на ЕС (2026-2034 г.) прогнозира военни разходи от 60 млрд. EUR. Това отразява структурата на военните разходи в Европа, която остава предимно национална. Страните от ЕС инвестират 100 пъти повече в отбрана, отколкото институциите на ЕС, каза той.

Според експерти институциите на ЕС и НАТО бързо разширяват възможностите си да влияят и контролират националните военни разходи.

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите