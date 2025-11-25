Георги Атанасов за концесията на тотото: Съмнителна корпоративна сделка, която намирисва

"Върви се към брутална корпоративна намеса в деликатната и проблемна сфера на узаконения хазарт, като връщаме лентата 5 години назад, когато Бойко Борисов обяви, че са взели бизнеса на Васил Божков и беше върнат монопола на Българския спортен тотализатор (БСТ). След 5 години топката се връща отново в полето на корпоративния бизнес, този път вероятно с други лица, а не Васил Божков, но те всички са от една среда".

Това каза пред БНР журналистът Георги Атанасов, като постави въпроса защо това се случва сега и какво се цели с отдаването на БСТ на концесия:

"Това е една много съмнителна корпоративна сделка, която силно намирисва на конфликт на интереси. Погледнете кой внася предложението - това са управляващите (Предложението е внесено в Народното събрание от Костадин Ангелов от ГЕРБ, Йордан Цонев от "ДПС- Ново начало" и Драгомир Стойнев от БСП-ОЛ. То е внесено като предложение за промяна на бюджета за 2026 г. между първо и второ четене). Това е много сериозен казус, по който народът трябва да се замисли".

Според него се търсят всякакви механизми и задкулисни схеми, за да се пренасочат определени финансови потоци:

"Не е тайна, че узаконеният хазарт е печатница за пари, водопад за стотици милиони и милиарди. Защо тези милиарди или милиони да не отиват в държавата, а не тя да чака 10% корпоративен данък и разни хазартни такси и лицензи".

Хазартният бизнес е търговия с пороците на хората, подчерта Георги Атанасов и коментира:

"Последната им грижа е за спорта. Основното е да се вземе една златна мина. Това е печатница за пари от въздуха, от слабостите на зависимите хора. Допълнително се предоставя една възможност за експлоатация на човешките слабости в една такава деликатна и спорна сфера. По-добре да е в ръцете на държавата, отколкото в ръцете на частния бизнес. Това са огромни корпоративни акули, които нямат спирка пред нищо, за да имат печалба".