"Соларен пулс" в цикъл от 27 дни: Ново откритие за слънцето влияе върху България и Европа
Науката отдавна знае, че Слънцето диктува ритъма на живота на Земята. Но новите наблюдения показват нещо още по-любопитно: времето в Европа следва 27-дневен „соларен пулс“, синхронизиран с ротацията на Слънцето около собствената му ос.
Това е нов тип слънчев цикъл, който не е годишен, не е сезонен, а… почти месечен.
И за първи път се доказва, че той влияе на атмосферата над Европа, включително на температурите, налягането и облачността, особено в преходните сезони.
27 дни – слънчевото „сърцебиене“
Слънцето се завърта напълно около оста си за около 27 дни (варира по ширини). Тази ротация изкарва различни магнитни региони, активни петна и коронални дупки директно срещу Земята на равни интервали.
Това води до:
- периодични пикове в слънчевия вятър
- редуващи се вълни от заредени частици
- колебания в магнитното поле на Земята
- промени в йоносферата и горната атмосфера
Учените наричат този ритъм solar rotation forcing – принуждаване на атмосферата да реагира на соларните цикли.
Как това влияе на времето в Европа?
Последните анализи от NASA, ESA и Европейския център за средносрочни прогнози (ECMWF) показват, че 27-дневният цикъл съвпада с:
- скокове в атмосферното налягане
- засилване или отслабване на струйното течение
- промени в слабите фронтови системи
- по-чести температурни „вълни“ през 27 дни
- промени в обема на облачността
И най-важното:
Когато Земята е изправена пред активна коронална дупка със силен слънчев вятър, в Европа се засичат по-силни ветрове, бързи студени нахлувания и по-динамични атмосферни граници.
Академично доказан феномен
През последните две години атмосферни физици забелязват, че над Европа:
- налягането пулсира с период ~27 дни
- температурите се движат в подобни цикли
- дори валежните структури отчасти следват този ритъм
Изследователите предполагат, че Слънцето „предава“ на атмосферата част от своя цикличен характер чрез:
- йоносферни смущения
- промени в глобалните атмосферни вълни
- индиректно въздействие върху струйното течение
Това е като далечен, но добре уловим „космически метроном“.
Какво означава това за прогнозите?
Ако този цикъл се потвърди напълно, това би означавало:
- по-точни прогнози за рязкото застудяване / затопляне
- по-добро предвиждане на атмосферните реорганизации
- ясни модели на повторяеми аномалии в Европа
Някои климатолози дори предполагат, че след 27-дневен соларен пик следва:
- усилване на ветровете от север
- изместване на антициклоните
- по-динамични валежи в Централна и Източна Европа
Страната ни е чувствителна към тези цикли, особено в:
- Добруджа и Североизточна България (при силни североизточни ветрове)
- Черноморието (при морска конвекция)
- планините (чести „atmospheric wave breaks“)
- долините (температурни амплитуди в 27-дневен ритъм)
Метеоролозите отбелязват, че някои от най-рязките метеорологични промени в последните 6 месеца се случват веднъж на 27–30 дни.
Съвпадението вече не изглежда случайно. Новият 27-дневен слънчев цикъл е още едно доказателство, че климатът ни е свързан с космоса много по-дълбоко, отколкото предполагаме. Не само сезоните, но и Слънцето в своя собствен ритъм може да диктува: кога ще застудее, кога ще се усили вятърът, кога ще се разкъса облачността. Всичко това прави предстоящите години особено интересни за климатолозите – и още по-непредсказуеми за времето в Европа, пише Meteo Balkans.
