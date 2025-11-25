"Соларен пулс" в цикъл от 27 дни: Ново откритие за слънцето влияе върху България и Европа

Науката отдавна знае, че Слънцето диктува ритъма на живота на Земята. Но новите наблюдения показват нещо още по-любопитно: времето в Европа следва 27-дневен „соларен пулс“, синхронизиран с ротацията на Слънцето около собствената му ос.

Това е нов тип слънчев цикъл, който не е годишен, не е сезонен, а… почти месечен.

И за първи път се доказва, че той влияе на атмосферата над Европа, включително на температурите, налягането и облачността, особено в преходните сезони.

27 дни – слънчевото „сърцебиене“

Слънцето се завърта напълно около оста си за около 27 дни (варира по ширини). Тази ротация изкарва различни магнитни региони, активни петна и коронални дупки директно срещу Земята на равни интервали.

Това води до:

периодични пикове в слънчевия вятър

редуващи се вълни от заредени частици

колебания в магнитното поле на Земята

промени в йоносферата и горната атмосфера

Учените наричат този ритъм solar rotation forcing – принуждаване на атмосферата да реагира на соларните цикли.

Как това влияе на времето в Европа?

Последните анализи от NASA, ESA и Европейския център за средносрочни прогнози (ECMWF) показват, че 27-дневният цикъл съвпада с:

скокове в атмосферното налягане

засилване или отслабване на струйното течение

промени в слабите фронтови системи

по-чести температурни „вълни“ през 27 дни

промени в обема на облачността

И най-важното:

Когато Земята е изправена пред активна коронална дупка със силен слънчев вятър, в Европа се засичат по-силни ветрове, бързи студени нахлувания и по-динамични атмосферни граници.

Академично доказан феномен

През последните две години атмосферни физици забелязват, че над Европа:

налягането пулсира с период ~27 дни

температурите се движат в подобни цикли

дори валежните структури отчасти следват този ритъм

Изследователите предполагат, че Слънцето „предава“ на атмосферата част от своя цикличен характер чрез:

йоносферни смущения

промени в глобалните атмосферни вълни

индиректно въздействие върху струйното течение

Това е като далечен, но добре уловим „космически метроном“.

Какво означава това за прогнозите?

Ако този цикъл се потвърди напълно, това би означавало:

по-точни прогнози за рязкото застудяване / затопляне

по-добро предвиждане на атмосферните реорганизации

ясни модели на повторяеми аномалии в Европа

Някои климатолози дори предполагат, че след 27-дневен соларен пик следва:

усилване на ветровете от север

изместване на антициклоните

по-динамични валежи в Централна и Източна Европа

Страната ни е чувствителна към тези цикли, особено в:

Добруджа и Североизточна България (при силни североизточни ветрове)

Черноморието (при морска конвекция)

планините (чести „atmospheric wave breaks“)

долините (температурни амплитуди в 27-дневен ритъм)

Метеоролозите отбелязват, че някои от най-рязките метеорологични промени в последните 6 месеца се случват веднъж на 27–30 дни.

Съвпадението вече не изглежда случайно. Новият 27-дневен слънчев цикъл е още едно доказателство, че климатът ни е свързан с космоса много по-дълбоко, отколкото предполагаме. Не само сезоните, но и Слънцето в своя собствен ритъм може да диктува: кога ще застудее, кога ще се усили вятърът, кога ще се разкъса облачността. Всичко това прави предстоящите години особено интересни за климатолозите – и още по-непредсказуеми за времето в Европа, пише Meteo Balkans.