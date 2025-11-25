Кой ще разследва главния прокурор? ВКС одобри списък с 12 съдии

12 наказателни съдии влизат в актуализирания списък от магистрати по механизма за разследване на главния прокурор и неговите заместници. Списъкът е одобрен от Наказателната колегия на Върховния касационен съд и вече е публикуван в специалната секция на сайта на ВКС.

Ако Даниела Талева - първият български ад хок прокурор - не успее до 7 декември, когато изтича мандатът й, да приключи работата си по висящи сигнали срещу Борислав Сарафов, веднага, на случаен принцип измежду съдиите от списъка ще бъде избран магистратът, който ще продължи проверката им.

Ако до тази дата Талева приключи с отказ от образуване на досъдебно производство, механизмът може да бъде активиран чак при подаване на нов сигнал.

Съдиите, съгласили се да разследват главния прокурор и одобрени от Наказателната колегия на ВКС, са с 10 по - малко от тези в първия списък от лятото на 2023 година.

Деветима от магистратите са от Софийския апелативен и Софийския градски съд. Сред тях са ръководителят на вече закрития Апелативен спецсъд Георги Ушев и бившият председател на Съюза на съдиите в България Мирослава Тодорова.

Останалите трима съдии са от Варненския окръжен съд.

Според неофициална информация - актуална към 12 ноември - когато Прокурорската колегия освободи Даниела Талева като ад хок прокурор, считано от 7 декември, при нея имаше две висящи проверки и едно разпореждане на съдия Тодорова, отменящо отказ на Талева да разследва сигнал на БОЕЦ срещу Борислав Сарафов. Заради липсата на каквато и да било публичност в работата на специалния прокурор не е ясно на какъв етап се намират те.