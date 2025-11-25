CNN: Украйна е приела мирния план на САЩ, остават "дребни детайли"
Украйна е приела споразумение за прекратяване на войната с Русия, като остават "дребни детайли" за доуточняване, заяви американски служител, въпреки че президентът Володимир Зеленски подчерта, че предстои още работа. Това предаде CNN.
Говорейки, докато американският секретар на армията се намираше в Абу Даби за срещи с руски представители относно предложението на администрацията на Тръмп, служителят заяви: "Украинците са приели мирното споразумение. Има някои дребни детайли за изчистване, но те са се съгласили с мирната сделка."
Изявлението от САЩ изглеждаше по-категорично от публично заявената позиция на украинските служители, които също имат делегация в Абу Даби и са в контакт със секретаря на армията Дан Дрискол.
В публикация в X секретарят на Съвета за национална сигурност на Украйна Рустем Умеров написа, че делегациите са "постигнали общо разбиране относно основните параметри на споразумението, обсъдени в Женева".
"Разчитаме на подкрепата на нашите европейски партньори в следващите стъпки", написа Умеров. Той добави, че Украйна очаква да организира посещение на Зеленски в САЩ, за да "довърши окончателните стъпки и да постигне сделка с президента Доналд Тръмп".
В по-ранна публикация в X тази сутрин Зеленски заяви: "След срещите в Женева виждаме много перспективи, които могат да направят пътя към мира реален. Има солидни резултати, но и много работа предстои."
Междувременно подполковник Джеф Толбърт, говорител на Дрискол, каза, че разговорите между американската и руската делегация в Абу Даби "протичат добре и оставаме оптимисти".
Източник: CNN
