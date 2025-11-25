Полша: НАТО да ускори защитата на източния си фланг

НАТО трябва да ускори работата по засилване на защитата на източния си фланг от дронове, заяви днес полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, след като Румъния отново вдигна изтребители във вторник заради нарушаване на въздушното си пространство от дронове, предаде Ройтерс.

"Операция "Източен страж" изисква засилване. Осем страни обявиха свои сили, това трябва да бъде ускорено. Това е изводът, ако това нарушение бъде потвърдено", каза Кошиняк-Камиш след среща с френската си колежка.

Румънски и германски изтребители бяха вдигнати по тревога днес край румънската граница с Украйна заради най-дълбокото досега нахлуване на дронове в румънското въздушно пространство, което Букурещ нарече руска провокация.

Министърът на отбраната на Румъния Йонуц Мощяну заяви, че пилотите са били близо до сваляне на дрон, но са се въздържали заради опасения за нанасяне на щети на земята.

Фрагменти от дрон без експлозивен заряд са открити впоследствие на румънска територия.

"Изправени сме пред нова руска провокация срещу Румъния – дрон, който румънската армия и германски "Юрофайтър" се опитваха да свалят", каза Мощяну.



