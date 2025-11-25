  • Instagram
Терзиев отвърна на Пеевски за паркинга пред "Ал. Невски": Чудесна идея! Чакаме само ключа от паркинга!

Стопкадър/НОВА
Кметът на София Васил Терзиев отговори на предложението на Делян Пеевски, който го призова да отвори паркинга около "Св. Александър Невски".

"Когато една идея е добра – добра си е!

Напълно подкрепям предложението: паркингът до „Св. Александър Невски“ трябва да служи на софиянци, а не на депутати и тяхната „зона за сигурност“, която самият парламент е решил да обособи там.

Столична община има пълна готовност още следващата седмица да постави табели „Синя зона“ и да отвори десетки места за гражданите – за хората, които посещават катедралата, Националната галерия или БАН. Софиянци заслужават това пространство да бъде на тяхно разположение, а не на специално охраняван паркинг.

Остава само една дребна формалност:

г-жа Рая Назарян, председател на Народното събрание, трябва да издаде заповедта, с която парламентът освобождава терена. Призовавам я да го направи в най-кратък срок.
И тъй като идеята идва от г-н Делян Пеевски – благодаря за вдъхновението!

Сега е моментът неговото политическо влияние да се материализира в подкрепа към г-жа Назарян, така че тази отлична идея най-после да стане факт.

Столична община е готова. Чакаме само ключа от паркинга".


#Васил Терзиев

