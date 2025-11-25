Терзиев отвърна на Пеевски за паркинга пред "Ал. Невски": Чудесна идея! Чакаме само ключа от паркинга!

Кметът на София Васил Терзиев отговори на предложението на Делян Пеевски, който го призова да отвори паркинга около "Св. Александър Невски".

"Когато една идея е добра – добра си е!

Напълно подкрепям предложението: паркингът до „Св. Александър Невски“ трябва да служи на софиянци, а не на депутати и тяхната „зона за сигурност“, която самият парламент е решил да обособи там.

Столична община има пълна готовност още следващата седмица да постави табели „Синя зона“ и да отвори десетки места за гражданите – за хората, които посещават катедралата, Националната галерия или БАН. Софиянци заслужават това пространство да бъде на тяхно разположение, а не на специално охраняван паркинг.

Остава само една дребна формалност:

г-жа Рая Назарян, председател на Народното събрание, трябва да издаде заповедта, с която парламентът освобождава терена. Призовавам я да го направи в най-кратък срок.

И тъй като идеята идва от г-н Делян Пеевски – благодаря за вдъхновението!

Сега е моментът неговото политическо влияние да се материализира в подкрепа към г-жа Назарян, така че тази отлична идея най-после да стане факт.

Столична община е готова. Чакаме само ключа от паркинга".