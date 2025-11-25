Разбиха ОПГ за трафик на нелегални мигранти към Западна Европа

Българските власти разбиха организирана престъпна група (ОПГ) за извозване на мигранти към Западна Европа през територията на България. Мигрантите са предимно от Сирия, Ирак и Иран, сред тях има жени и деца.

Те са извозвани през територията на Румъния. Спазвала се е строга йерархия. Превозът на мигранти се е организирал извън България, плащането е ставало извън територията на страната.

Координацията между групата също се е осъществявала от лица на по-високо ниво извън България. Полицията обаче има данни за участие на българи в ОПГ-то, имало е и жени, които са подпомагали настаняването на нелегални мигранти в квартири, където изчаквали превоза за Западна Европа.

Ръководителите на ОПГ-то са набирали лица за обгрижване и настаняване на мигрантите.

Полицията е открила нелегални чужденци в частни квартири на хора, които са си давали жилищата под наем.

От брифинга на представители на ГДБОП, ГДГП и ГДНП днес стана ясно, че специализираната операция на МВР в противодействие на незаконната миграция е проведена на 23 ноември. В хода ѝ са задържани лидери на организирана престъпна група и са установени над 20 незаконно пребиваващи в страната мигранти.

Печалбата, която групата е генерирала, за превеждане на нелегални мигранти, е впечатляваща - т.нар. каналджии са взимали от 4 хиляди евро до 10 – 15 хиляди евро за един човек. Сумата зависи от начина, по който мигрантът ще бъде транспортиран към Западна Европа – дали пеша през границата, дали в тайници с бусове и автомобили.

Акцията е реализирана под ръководството на Софийската градска прокуратура и в координация с Европол.