Христиан Гущеров не издържа: Мечтая да се разведа със Светлана!

„Мечтая да се разведа със Светлана!"

Това, с изморено от драми сърце, призна ексклузивно пред „България Днес“ Христиан Гущеров. Бизнесменът разкрива душата си сензационно след болезнената раздяла с майката на своите деца Светлана Василева.

„Ще й дам развод, но не по начина, по който тя желае. Няма да й плащам издръжка, равносилна на живот в Бевърли Хилс, а в замяна да виждам малките за по ден и половина! Адвокатите ми са поели нещата, ще спазим всички законови рамки, за да може правдата да възтържествува", категоричен е милионерският наследник, който се замисля да вземе попечителството над четирите им отрочета.

На този етап самият той е лишен от правото да вижда малчуганите си. Има и ограничителна заповед, издадена от бившата му съпруга. Според него искането е „безумно“ и не отразява действителността. По думи на Светлана таткото не проявява интерес да вижда хлапетата и не желае да плаща издръжка. Твърдения, които Гущеров отрече така: „Винаги съм се грижил за децата си и никога няма да спра! Светла обаче не прави разлика, че по закон издръжката е за малките, а не за нея! За жалост, когато и да съм пращал средства, те или не достигаха до тях, или достигаше много малка част. Останалата се пръскаше по заведенията и колите под наем. Разходи, които считам, че не съм длъжен да поемам. Затова някъде през май месец спрях да й плащам", оправда се синът на Добромир Гущеров.

Христиан e дълбоко обезпокоен от лошата среда, в която отрочетата са принудени да живеят.

„Действителността е потресаваща! В невероятно напрежение съм всекидневно за тях. Постоянно имам обажда ния от познати и приятели. София е една улица, всичко се знае. Звънят ми и ми казват, че виждат децата да спят по масите в известни столични заведения", заяви таткото, който твърди, че винаги е имал готовност да им помогне при нужда.

Бизнесменът разкрива и нечувани подробности за менталното състояние на Василева.

„Тя е патологичен лъжец Лъже приятелите си, семейството, майка си и всеки, когото познава. Като ти каже "Добър ден“, трябва да гледаш навън какво е времето. Дори в „Хелс китчън" два месеца и половина казваше, че сме разделени. А това е предаване, в което аз я вкарах, благодарение на мои връзки. Злоупотребява с алкохола постоянно, За съжаление, не е вярващ човек. Може да се закълне във всичко без проблем. Това до някаква степен е болестно състояние, но не искам да я нападам, все пак ми е родила 4 деца. Просто си позволявам да говоря пред вас след дълго мълчание, защото чашата преля вече няколко пъти“, откровен е бившият на плеймейтката.

Честен пред себе си, той открехва врата към миналото, в което не всичко е било цветя и рози.

„8 години имахме връзка. Беше до мен постоянно по всичките ми срещи. Връзката ни започна преди влизането й във „ВИП брадър". Тогава й казах, че не съм сигурен в чувствата си към нея, но да отиде и да видим дали ще си залипсваме. Като влезе, наистина се оказа, че си мисля за нея и ми е мъчно, че я няма. Дори пратих да я посрещнат на тръгването й от формата. И така се събрахме. Имаше още една поредна изневяра, но й простих. Тя си е такава. Често съм се замислял дали обича друг освен себе си", чуди се Христиан, продължавайки разказа: „Събрахме се впоследствие, но нещата не вървяха. Просто не усещах, че е моят човек. Но така се случи, че забременя, и аз поех своята отговорност. И как иначе, по-добре да се гръмна, отколкото да оставя бременна жена“, довери още наследникът.

За да запази семейството си, бащата дълго време търпи u немислимото. „Няма човек, който да понесе това, което аз изтърпях с нея особено в последната една година. Най-страшно е, когато някой те предаде, а при нея имаше многобройни изневери. Моят принцип е, че каквото и да направиш, идваш и ми казваш: „Да, така се случи". Трудно се прощават тези неща, но винаги съм казвал, че трябва в името на децата. Затваряш си очите, гледаш си ангелчетата и продължаваш напред. Правех се на тъп, въпреки че имам няколко образования. В един момент обаче не издържах и си тръгнах", сподели огорченият съпруг, допълвайки тихо: "Вече нямам чувства към нея“.