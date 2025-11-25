Руски ли е Покровск? Противоречиви сведения очертават хаотична бойна обстановка

Повечето части на град Покровск в Донецка област вече се смятат за под руски контрол. Според информация на "Украинска правда", украинските защитници все още държат позиции по северния ръб на града, но по-голямата част от територията, особено всичко южно от железопътната линия, която дели Покровск на две, се контролира от руски войски. Журналистите на медията отбелязват, че реалната фронтова линия почти съвпада със северната граница на града и посочват, че публикуваната от Генералния щаб карта не отразява действителната, бързо променяща се ситуация.

Медията добавя, че опитите за прочистване на града са закъснели и не са успели, поради голямото присъствие на руски части вътре в Покровск. Украинските контрамерки в близкото Родинское първоначално постигнаха някои успехи, но селото по-късно беше отново превзето от руските сили. "Украинска правда" също така посочва, че скорошното съобщение на 7-и въздушно-десантен корпус, твърдящо, че центърът на града е прочистен, не съответства на наблюденията на репортерите.

Една от причините за украинския неуспех, според медията, е, че Покровск практически се превърна в първата голяма урбанизирана зона, загубена главно поради превъзходството в небето. Около август руските части установиха решаващ контрол над въздушното пространство чрез интензивна употреба на дронове, включително оператори от подразделението Rubikon UAV. Това превъзходство ограничавало украинската логистика, ротациите и движението вътре в града, правейки го изключително опасно. "Украинска правда" подчертава, че Украйна все още няма единен или мащабируем подход за противодействие на руските оператори на дронове в този сектор.

Институтът за изучаване на войната (ISW) отчита, че руските сили продължават опитите си да обкръжат украинските формирования, защитаващи района Покровск–Мирноград. Настъплението е концентрирано от север и е подпомагано от засилена дронова активност. Геолокализирани кадри от 22 ноември показват руски напредъци в северния Родинское, докато други видеа показват украински удари по руски войски, проникнали в северната част на Покровск, които все пак не са успели да изместят фронтовата линия.

Руски военен блогър, близък до Кремъл, твърди, че руските части провеждат прочиствания вътре в Покровск и са създали „зона на смърт“ (kill zone) между града и село Красний Лиман, пълна с разузнавателни и тактически дронове. Същият източник посочва, че боевете в Мирноград са се засилили и руските оператори на дронове вече са проникнали в населеното място.

Въпреки това, твърди се, че украинските сили остават вътре в Покровск. На 23 ноември 7-и бързодействащ корпус съобщи, че боевете продължават в централните части, като украинските войски "не позволяват на руските сили да консолидират настъплението си на север". Според тяхната оценка, руските части търпят значителни загуби при опитите си да се придвижат по Донецката железопътна линия.

Украинските сили за специални операции (ССО) съобщиха за няколко удари с дронове на 23 ноември по руски логистични точки и концентрации на войски, подпомагащи операцията в Покровск. Един удар порази индустриален обект в града, който руски снайперисти бяха превърнали в огнева позиция с висок стратегически потенциал. Друг удар беше насочен към елементи на 336-и морски пехотен полк североизточно от града, където руски части се опитваха да затворят северната част на джоба. Допълнителни удари с дронове поразиха склад за боеприпаси и място за събиране на войски, свързано с 6-и танков полк в окупирания Сонцевка, на около 27 километра южно от Покровск, както и друг склад в Докучаевск, на около 71 километра югоизточно, който снабдяваше руските части, напредващи в района.

ISW подчертава, че Русия вероятно ще вземе Покровск и Мирноград в крайна сметка, но отбелязва, че напредъкът е изключително бавен: на Москва са ѝ били нужни почти две години, за да премести фронта с около 40 километра до сегашната линия. Завземането на останалата част от Донецка област, особено силно укрепените градове на запад, ще изисква продължителни и изключително трудни боеве, според Института.

Паралелно, украински телеграм канали и няколко медии съобщават, че щурмови бригади са възвърнали контрол върху центъра на Покровск. 7-и бързодействащ корпус посочва, че техни хора, подпомогнати от артилерия и дронове, са прочистили района около жп гарата, педагогическия колеж и площад Соборни. Операцията е водена от 425-и щурмов пехотен полк, известен с участието си в критични сектори и улични боеве. Майор Валентин Манко, командир на украинските щурмови войски, заяви, че боевите групи „прочистиха центъра на Покровск“, отбелязвайки, че операцията е била силно подпомогната от специалните сили и парашутисти от 25-а въздушно-десантна бригада. Тази информация не е потвърдена от независими източници.

Руският Министерски съвет за отбраната публикува в понеделник изявление, в което не се споменава за боеве в Покровск. Вместо това се съобщава, че руските сили са отблъснали осем атаки на украински подразделения от 425-и щурмов полк и 81-и и 95-и въздушно-десантни бригади. Генералният щаб на Украйна в сутрешния си брифинг посочи, че близо една трета от всички сблъсъци по цялата фронтова линия през последните 24 часа са били около Покровск, като "всички руски атаки са спрени и ситуацията се оценява като стабилна".

Финалната битка за Покровск започна в края на септември и началото на октомври, когато малки групи руска пехота проникнаха в града при лоши метеорологични условия, които ограничиха полетите на украинските дронове. Руски войски навлязоха в южните и централни райони, прекъснаха снабдителните маршрути и направиха движението в града изключително опасно. Заплахата от загуба на града доведе до посещения на президента Володимир Зеленски и командващия ВСУ Александър Сирский, които проведоха консултации с командирите на фронта.

Ветерански части бяха прехвърлени в сектора в края на октомври и началото на ноември, за да спрат проникването и да проведат целенасочени рейдове. 7-и щурмов корпус твърди, че ноемврийските им операции са убили или ранили 378 руски военнослужещи и са довели до пленяване на няколко войници. 3-и полк за специални операции също публикува информация за наскоро проведен рейд срещу руска силова точка в южните покрайнини на Покровск, като отбелязва, че корпусът е превзел позицията, убил и пленил руски войници и е евакуирал ранени украинци. Kyiv Post е прегледал кадрите и ги смята за вероятно автентични, макар че точната локация не може да бъде потвърдена.

Допълнителни украински видеа показаха отделна операция през октомври северно от Покровск, близо до Добропиля, където разузнавачи от бригадата Рубеж на Националната гвардия плениха 12 руски войници. Пленниците заявили, че тяхното подразделение е било оставено без адекватна подкрепа и е изтощено.

Не всички украински източници потвърдиха напредъка. Депутатката Хана Маляр постави под въпрос официалните твърдения за центъра на града, като отбеляза, че независими наблюдатели виждат признаци на частично обкръжаване на украинските сили. Мониторинговата група DeepState също не е регистрирала видими промени във фронтовата линия на своите карти. Междувременно, CBS, цитирайки американски служител, описва руския напредък в Покровск като тревожно развитие за украинските отбранителни перспективи.

Някои украински военни коментатори предупреждават да не се правят прибързани заключения. Блогърът Богдан Мирошников призова за сдържаност, като отбеляза, че преждевременното отразяване може да застраши войските и че ситуацията на терен остава по-сложна, отколкото първоначалните съобщения предполагат.